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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı: Cumhuriyetimize hayat veren ruh dimdik ayakta

"Bugün, dünyadaki tüm mazlum ve mağdurların umut kapısı Türkiye'dir"

28 Ekim 2017 14:32

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na ilişkin bir mesaj paylaştı. Cumhurbaşkanı mesajında, "Cumhuriyetimize hayat veren ruh dimdik ayakta" dedi.

Cumhurbaşkanı mesajında, "Türk milleti, 29 Ekim 1923'te bir kez daha tüm dünyaya iradesine pranga vurdurmayacağını, kendi kaderi üzerinde hiç kimsenin müdahil olamayacağını kanıyla ve canıyla ilan etmiştir... Bugün, dünyadaki tüm mazlum ve mağdurların umut kapısı Türkiye'dir. Eli kanlı terör örgütlerinin hedefi olmamızın da başta gelen sebebi budur. DEAŞ, PKK, PYD/YPG ve FETÖ gibi katil sürülerinin bizi hedeflerimizden alıkoymasına izin vermedik, vermeyeceğiz. Manşetlerle, tezgahlarla, üzerimize salınan piyonlarla çarpışa çarpışa, 2023 hedeflerimiz doğrultusunda yolumuza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. 

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