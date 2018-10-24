T24 LogoT24 Logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Japonya Başbakanı Şinzo Abe'den teşekkür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Japonya Başbakanı Şinzo Abe, bugün telefonda görüştü

24 Ekim 2018 16:21

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Japonya Başbakanı Şinzo Abe, bugün telefonda görüştü. 
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede Japonya Başbakanı Abe, 2015 yılı Haziran ayından bu yana Suriye’de teröristler tarafından rehin tutulan gazeteci Jumpei Yasuda’nın kurtarılmasından ve dün itibarıyla Türkiye’ye salimen giriş yapmasından dolayı teşekkürlerini iletti. Bu hususta ilgili kurumların ve birimlerin iş birliğinden memnuniyetlerini dile getiren iki liderin, Türkiye-Japonya ilişkilerini her alanda daha ileriye taşıma kararlılıklarını da teyit ettikleri belirtildi.

 

ANKARA, (DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanJaponya BaşbakanıAbeJaponya Başbakanı AbeHaziranSuriyedeJumpei YasudanınTürkiyeyeBuTürkiyeJaponyaDHA
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24