Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast davasında karar: 31 sanık 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele saldırı düzenlemekle suçlanan 43'ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı davada, karar açıklandı.

31 sanığa 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi.

Yargılanan isimlerden eski yarbay Hüseyin Yılmaz beraat etti.

Davada bir numaralı sanık olan Fetullah Gülen ile Burkay Karatepe ve Özcan Karacan'ın dosyasının ayrılmasına karar verildi.

Dava Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesince adliye binasındaki salonların fiziki yetersizliği nedeniyle Muğla Ticaret ve Sanayi Odası salonunda görüldü.

İddianamede sanıklara şu suçlar yöneltiliyor:

"Cumhurbaşkanına suikast", "Anayasa'yı ihlal", "yasama organına karşı suç", "hükümete karşı suç", "silahlı terör örgütü yöneticisi olma", "yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme", "yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs etme", "kasten öldürmeye teşebbüs", "zincirleme şekilde cebir ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama", "zincirleme şekilde silahla tehdit", "Cumhurbaşkanına hakaret", "zincirleme şekilde kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret", "kamu malına zarar verme", "mala zarar verme", "nitelikli olarak konut dokunulmazlığının ihlali" ve "nitelikli yağma".

Davanın sanıklarından Gökhan Güçlü'nün 13 Temmuz'daki duruşmaya "Hero: Heroes are immortal" (Kahraman: Kahramanlar ölümsüzdür) yazan bir tişörtle gelmesinin ardından Türkiye genelinde üzerinde Hero yazan tişörtler giyen insanlara yönelik bir gözaltı dalgası başlatılmıştı.