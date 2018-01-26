Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen aslanlara ısıtmalı barınak

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan\'a, Sudan ziyareti sırasında hediye edilen ve Gaziantep Hayvanat Bahçesi\'ne getirilen 4 yavru aslan ziyaretçi akınına uğruyor. Aslanlar hayvanat bahçesindeki diğer yırtıcılar gibi yerden ısıtmalı kafeslerde tutularak tavuk etiyle besleniyor.

Türkiye\'nin en büyük Avrupa\'nın 3\'üncü, dünyanın ise 4\'üncü büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi barındırdığı teknolojik alt yapı ile içerisindeki hayvanlara 5 yıldızlı otel konforu sunuyor. Soğuk havalara karşı dirençsiz olan, su aygırı, yılan, aslan, timsah gibi hayvanlar yerden ısıtmalı kafeslerde yüksek kalorili besinlerle beslenerek vücut ısılarının yüksek kalması sağlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a, Sudan ziyareti sırasında devlet başkanı Ömer El-Beşir tarafından hediye edilen 2\'si dişi 4 yavru aslan da buradaki yuvalarında ziyaretçi kabul etmeye başladı. Geldiklerinde zayıf ve bakımsız olduğu görülen aslanların 10 günlük sürecin ardından kilo aldığı gözlemlendi. Şu anda alışma süresi için ayrı kafeslerde tutulan Nil, Sultan, Sudan ve Sevakin isimli aslanlar ziyaretçi akınına uğruyor.

Gaziantep Hayvanat Bahçesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, alışma sürecinin ardından yavru aslanların diğer aslanlarla bir araya getirileceğini söyledi.

Hayvanat bahçesindeki hayvanların rahatı için her şeyi düşündüklerini aktaran Özsöyler şunları dedi:

\"Cumhurbaşkanımızın hediye etmiş olduğu 4 tane aslan yavrusu ile birlikte ziyaretçi akışında büyük bir artış oldu. Özellikle Cumhurbaşkanımızın aslanlarını görmeye gelen ziyaretçiler, hayvanat bahçesinin de ziyaretçi sayısında büyük bir oranda arttırdı. Aslanlar geldiklerinde biraz daha küçüklerdi ve kilo olarak daha hafiflerdi. Gaziantep Hayvanat Bahçesi\'nde dengeli ve kilolarına uygun olarak beslemeye başladık. Özellikle tavuk rasyonu ile besliyoruz. Şu anda ileri bir ebatta kilo alıyorlar. Hayvanların genel durumları iyi sağlıklı bir şekilde hayvanat bahçemizde misafir ediyoruz. Hayvanat bahçemizde özellikle Afrika kökenli hayvanlarda aslanları, leoparları ve jaguarları ısıtmamız gerekiyor. Bizler de bu hayvanların barınak sıcaklıklarını yaklaşık 20 derecede sabit tutuyoruz. Bununlar Cumhurbaşkanımızın aslanlarıyla diğer aslanlar iler ki bir zamanda uyumlu bir şekilde yırtıcı hayvanlara özel yeni yapacağımız safari parkta kendilerini gezdireceğiz.\"

Aslanların, hayvanat bahçesindeki yırtıcı safari parkının tamamlanmasının ardından buraya taşınacağı öğrenildi.



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