Eski Fenerbahçeli Appiah'tan, Erdoğan'a forma hediyesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gana Devlet Başkanı John Dramani Mahama tarafından onuruna verilen resmi yemeğe katıldı. Cumhurbaşkanı'nın yemeğine katılan Ganalılar arasında tanıdık bir isim de vardı. Eski Fenerbahçeli Stephen Appiah, Türkiye Cumhurbaşkanı onuruna verilen yemeğe katılarak Erdoğan'a forma hediye etti.

Yemekte, Türkiye'de daha önce futbol oynayan Ganalı Stephen Appiah, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir süre sohbet etti. Appiah, daha sonra Erdoğan'a milli takım formasını hediye etti.Basına kapalı gerçekleştirilen yemek yaklaşık bir saat sürdü.