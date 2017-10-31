Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'faşist diktatör' diyen CHP'li Tezcan: Gerçeği söyledik, ne diyecektik?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a 'faşist diktatör' diyen ve hakkında soruşturma açılan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Bülent Tezcan, "Biz gerçeği söyledik. Ne diyecektik?" dedi. Geri adım atmayacağını söyleyen Tezcan, "Rahatsız oluyorsanız, faşist olmayacaksınız" ifadesini kullandı.

Partisinin TBMM Grup Toplantısı'na gelişinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tezcan, Erdoğan’a yönelik kullandığı 'faşist' ve 'diktatör' sözlerinin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmayla ilgili şunları söyledi:

"Diktatöre 'diktatör', faşiste 'faşist' derler"

"Biz gerçeği söyledik. Ne diyecektik? Devleti yöneten siyasetçinin tutumları faşist tutumlarsa, bunun siyasi literatürdeki adı bu. Diktatöre 'diktatör', faşiste 'faşist' derler. Başka ne söyleyecektik? Soruşturma açmaları da bir şeyi gösteriyor ki söylediklerimizde haklıyız. Yani bu sözleri söylemenin bir bedeli olduğunu göstermeye çalışıyorlar. Demokrasiye kavuşmak için ödenecek bedel neyse ödeyeceğiz, mücadeleye devam edeceğiz. Geri adım atmak yok."

"Erdoğan'ın üzerinde iki gömlek var"

Söylediklerinin, siyasi literatürde bir hakaret olmadığı belirten Tezcan, "Sayın Erdoğan rahatsız oluyorsa… Cumhurbaşkanına hakaretten suç duyurusunda bulunmuşlar. İki tane gömlek var üzerinde, biri parti genel başkanlığı, birisi cumhurbaşkanlığı. Cumhurbaşkanlığı makamının korumasından yararlanmak istiyorsa, parti başkanlığı elbisesini çıkarsın. 'Parti başkanlığı elbisesini çıkarmıyorum' diyorsa, cumhurbaşkanlığı makamının korumasından medet ummasın" dedi.

"Türkiye'yi demokratik bir ülke yapıncaya kadar mücadele edeceğiz"

"Ellerinden geleni arkalarına koymasınlar, bizim korktuğumuz bir şey yok" ifadelerini kullanan Tezcan, şöyle devam etti:

"Biz gerçeği, olanı söyledik. Siyasetçi ya demokrat olacak ya demokrasiye karşı olacak. Faşiste, faşist derler. Rahatsız oluyorsanız, faşist olmayacaksınız. Bu bir siyasi kavramdır, hakaret yoktur. Kötü söz sahibine aittir. 'Faşist diktatör' sözü siyasi bir tanımlamadır. Ve ben Erdoğan'ın faşist diktatör olduğuna siyaseten kaniyim ve bunu paylaşıyorum kamuoyuyla. Dün Bekir Bozdağ çıktı 'Faşist diktatör olsaydı, bunları söyleyemezdin' dedi. Bugün Ankara Savcılığı Bekir Bozdağ'ı tekzip etmiştir. Çünkü soruşturma başlattı. Demek ki bu sözleri söylemenin Türkiye'de bir beledi var. O bedeli gazeteciler, öğretim üyeleri, herkes ödüyor. Önce biz ödeyeceğiz bedeli. Türkiye'yi demokratik bir ülke yapıncaya kadar mücadele edeceğiz."