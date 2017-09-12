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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a benzemeyen büst kaldırıldı

İzmit Belediyesi yetkilileri parktaki büstü kaldırdı

12 Eylül 2017 15:54

Kocaeli'de bulunan 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anıt Parkı'ndaki Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan büstü, 'Büst Erdoğan'a benzemiyor' tartışmalarının ardından kaldırıldı.

Habertürk'ün aktardığına göre; 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde açılan 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anıt Parkı'ndaki Erdoğan büstü İzmit Belediyesi yetkilileri tarafından kaldırıldı.

Söz konusu büstün Erdoğan'a benzemediği iddialarını değerlendiren İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, "Zaten hiç kimse Erdoğan’a benzeyemez. Yapıtlar, yaşadığımız acıları unutmamak için birer simge gibi. Yüzde 100 benzeyecek gibi bir durum söz konusu değil. Bir başka parka daha uzun adam heykeli diktik. O da benzemiyor. Ama bir simgeyi ifade ediyor. Bu tür çalışmalara böyle bakmak lazım" ifadelerini kullanmıştı.

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