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Belediye başkanı 'Erdoğan'a benzemiyor' denilen anıtı savundu: Hiç kimse Erdoğan'a benzeyemez

"Başka bir parka uzun adam heykeli diktik, o da benzemiyor"

10 Eylül 2017 12:52

Kocaeli'de 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anıt Parkı'ndaki Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan büstü, 'Büst Erdoğan'a benzemiyor' tartışması başlattı.

İzmit'e bağlı Topçular mahallesinde, darbe girişiminin yıldönümünde 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anıt Parkı açıldı. Parkta, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Genelkurmay Başkanlığı binası, Türkiye Büyük Millet Meclisi binası, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve pek çok küçük heykel yer alıyor. Heykellerden birinde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tasvir edilmiş.

"Yüzde 100 benzeyecek gibi bir durum söz konusu değil”

Gazete Habertürk'ten Caner Aktan'ın haberine göre, büstün Erdoğan’a benzemediği iddialarını değerlendiren İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, “Zaten hiç kimse Erdoğan’a benzeyemez. Yapıtlar, yaşadığımız acıları unutmamak için birer simge gibi. Yüzde 100 benzeyecek gibi bir durum söz konusu değil. Bir başka parka daha uzun adam heykeli diktik. O da benzemiyor. Ama bir simgeyi ifade ediyor. Bu tür çalışmalara böyle bakmak lazım” dedi.

CHP'li Küçükkaya: Belediye yetkilileri metal yorgunluğu içinde

CHP İzmit İlçe Başkanı Ümit Küçükkaya ise, “İzmit Belediyesi’nin milyonluk bütçesi var ama gelin görün ki ortaya çıkan çalışma bir trajedi. Büstün Erdoğan’la yakından uzaktan ilgisi yok. İzmit Belediyesi yetkilileri metal yorgunluğu içinde” diye konuştu.

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