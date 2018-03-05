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'Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başöğretmenlik' talebi

"Cumhurbaşkanımızın bu gayretleriyle ülkemize ve eğitime büyük bir hizmette bulunuyor"

05 Mart 2018 16:55

TBMM Dilekçe Komisyonuna başvuran bir vatandaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a başöğretmenlik unvanı verilmesini istedi.

İshak Üçüncü adlı vatandaş, komisyona sunduğu dilekçesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, okuma yazma seferberliği başlattığı ve teşvik ettiğini anımsattı.

Bu potansiyeli en güzel şekilde ortaya çıkarmak, sevk etmek ve yönlendirmenin büyük bir sorumluluk ve gayret gerektiğini vurgulayan Üçüncü, dilekçesinde, "Cumhurbaşkanımızın bu gayretleriyle ülkemize ve eğitime büyük bir hizmette bulunuyor, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a başöğretmen unvanı verilmesi kanaatindeyim." ifadesini kullandı.

"Kanun teklif etmeye milletvekilleri ve Bakanlar Kurulu yetkili"

TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı Mihrimah Belma Satır ve komisyonun başkanlık divanı dilekçeyi inceledi. İnceleme sonucunda verilen yanıtta, dilekçede muhtelif kanunlarda değişiklik veya bazı alanlarda yasal düzenleme yapılmasının istendiğinin anlaşıldığı belirtilerek, kanun teklif etmeye milletvekilleri ve Bakanlar Kurulunun yetkili olduğuna işaret edildi.

Bu kapsamdaki dilekçelerin komisyonda görüşülemeyeceği ifade edilen kararda, dilekçenin bir örneğinin TBMM Başkanlığı ve Başbakanlığa bilgi olarak gönderildiği ayrıca kanun teklifi ve tasarı gerektiren kararların milletvekillerine dağıtıldığı kaydedildi.

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