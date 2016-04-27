Erdoğan: Türkçe ve Hırvatça arasında 2 bin ortak kelime var, bunu artırmak lazım

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 'Türkoloji projesi kapsamında 38 ülkede 70 üniversiteye akademisyen desteği verildiğini' söyleyerek, "Hırvatistan’da zannediyorum ki işimiz kolay olacak. 2 bin kadar müşterek kelime var. Bunları artırabiliriz, konuşmayı da kolay kılarız" diye konuştu.

Hırvatistan'daki Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nin açılışında konuşan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Kültürel iş birliğimiz çok farklı bir ana şahitlik ediyoruz. Açılışını yaptığımız Türk kültür merkezinin hayırlı olmasını diliyorum. Başta sayın Cumhurbaşkanı hanımefendi olmak üzere tüm Hırvat yönetimine gösterdikleri yakın ilgiden dolayı şükranlarımı ifade ediyorum. Türkiye, dünya tarihine yön veren kadim medeniyetlerin tam kesişme noktasında yer alıyor. İstanbul, Bursa, Konya, Diyarbakır, Şanlıurfa gibi şehirlerimizin her biri farklı özelliklere sahiptir. Anadolunun her şehri adeta bir açık hava müzesidir. Kültür mozaiğine eminim birçoğunuz ülkemizi ziyaret ettiğinizde şahit olmuşsunuzdur.

"Gelin tanış olalım"

Yunus Emre’nin ifadelerinde olduğu gibi, “Gelin tanış olalım, işi kolay tutalım, sevelim, sevilelim, dünya kimseye kalmasın.” Bu halis niyetlerle diktiğimiz fidan hamd olsun aradan geçen 7 yılda hızla büyüdü meyvelerini vermeye başladı. Bugün dünyanın 37 farklı ülkesinde toplam 45 Yunus Emre Türk Kültür Merkezi bulunuyor. Festivallerden, sergilere, konserlerden, söyleşilere kadar birçok dalda yılda 700 civarında kültür sanat etkinliği dünyanın farklı şehirlerinde icra ediliyor.

"2 bin kadar ortak kelime var"

Hırvatistan’da zannediyorum ki işimiz kolay olacak. 2 bin kadar müşterek kelime var. Bunları artırabiliriz, konuşmayı da kolay kılarız. Türkoloji projesi kapsamında 38 ülkede 70 üniversiteye akademisyen ve eğitim malzemeleri desteği veriyoruz.

Enstitünün Türkçe yaz okulu projesi kapsamında 60 ülkeden 500 öğrenciyi ülkemizde ağırladık. Bin yılın sesi Türkçe bayramı etkinliğini bu öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirdik.