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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yoğun bakımdaki Deniz Baykal'ı ziyaret etti

Baykal'ın bilincinin açık olduğu belirtilmişti

16 Ekim 2017 23:06

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, eski CHP Genel Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ı, tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi'nde ziyaret etti. Erdoğan ziyaretin ardından açıklama yapmadan hastaneden ayrıldı.

Erdoğan, Beştepe'deki Milli Güvenlik (MGK) toplantısından önce de Baykal'ın kızı Prof. Dr. Aslı Baykal Ataman'ı telefonla arayarak, durumu hakkında bilgi almıştı.

TIKLAYINDeniz Baykal yoğun bakımda

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Erkan İbiş, bu akşam rutin bir uygulama olarak Baykal'ın tomografisinin çekileceğini söyledi.

İbiş, Baykal'ın durumunun iyi olduğunu, yarın yine tomografisinin çekileceğini belirterek, "Sonrasında bir açıklama yapacağız" dedi.

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