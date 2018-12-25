Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçimlere 95 gün kala teşvik ve indirimleri açıkladı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, yerel seçimlere 95 gün kala elektrik, doğalgaz, ÖTV indirimleri ile işverenlere yapılacak teşvikleri açıkladı.Konutlara, yılbaşından itibaren yüzde 10 oranında elektrik ve doğalgaz indirimi yapılacağını açıklayan Erdoğan, "Önümüzdeki dönemde vergi politikalarını adil bir şekilde gözden geçirerek yatırım ve istihdam teşviklerine devam edeceğiz" dedi.

Öte yandan Erdoğan, "2019 ve 2020 yıllarında ilk defa işe alınacak her işçinin asgari ücret üzerinden tüm sigorta ve vergi giderlerini devlet üstlenecek" diye konuştu.

Ayrıca işverenlere verilen asgari ücret desteğinin devam edeceğini duyuran Erdoğan, "Halen 51 ilimizde iş verenlere sağladığımız 6 puanlık SGK teşvik devam edecektir. 2018 yılında 9 ay olarak uyguladığımız asgari ücret desteğini önümüzdeki yıl 12 ay boyunca vereceğiz" sözlerini sarf etti.

Erdoğan, CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a yönelik eleştirileri için sert konuştu. Erdoğan, "Milli Savunma Bakanımıza bu şekilde saldırabilme edepsizliğini yapmışlardır. Bunlara gerekli dersleri yargıda vermek zorundayız. Bunlar ancak o dilden anlarlar. Önce tazminat, ardından ceza. Bu ülkede 40 yılı aşkın silahlı kuvvetlerimizde görev yapmış bir kabine mensubu arkadaşımıza bu şekilde saldırma hakkında sahip değil" ifadelerini kullandı.

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Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, AKP'nin İstanbul adayı olacağı konuşulan Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ın istifa edip etmeyeceğine ilişkin sorulara, "Yıldırım'ın istifa etmesine gerek yok" diye yanıt verdi.

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Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk bütçesi Meclis'te kabul edildi. 2019 senesini en başarılı, en iyi şekilde değerlendirmemize imkan sağlayan bir bütçe hazırladığımıza inanıyorum. Bütçemizi en iyi şekilde kullanarak Türkiye'yi şahlandırmaya devam edeceğiz. Dengelenme, disiplin ve değişim esasıyla hazırladığımız 2019 yılı merkezi yönetim bütçe kanunu ve kesin hesap kanunun hayırlı olmasını diliyorum.

2019 yılı bütçe giderlerimizi 961 milyar lira, faiz hariç olarak da 843 milyar lira olarak planladığımızı görüyorum. 2019 yılı için bütçe gelirlerini 880,4 milyar, bütçe açığını 80,6 milyar lira, faiz dışı fazla 37 milyar lira olarak görüyoruz. Bütçe disiplini her zamanki gibi önceliğimiz olmayı sürdürüyor. Vergileri yine milletimize sunmayı esas alıyoruz.

Faiz harcamaları

AK Parti öncesi toplanan vergilerin, bizim dönemimizde nereye harcandığı konusunda örnek vereceğim:

2002 yılında faiz harcamaları bütçe giderlerinin yüzde 43'üne karşılık geliyordu. Bir başka ifadeyle her 100 liralık verginin 86 lirasını faiz ödemesine ayırıyorduk Bay Kemal. Şimdi bu oran, 2017 yılı itibariyle bu oran yüzde 10'lar seviyesine geriledi. Demek ki 100 liralık verginin 10 lirasını faiz giderlerine, kalanını milletimize hizmet olarak harcıyoruz.

Geçtiğimiz 16 yılda sadece ekonomiyi büyütmekle kalmadık, temelini sağlamlaştırdık. Ağustos ayındaki saldırıyı çelik gibi iradeyle karşılamamış olsaydık farklı sonuçlarla karşı karşıya kalabilirdik. Yaladığımız onca badire, operasyona rağmen dimdik ayaktayız. Son dönemdeki dalgalanmaların hiçbiri aşamayacağımız şeyler değil. Ağustos ayı sonuna kıyasla döviz kurumuz yüzde 18 değerlendi. Risk primlerimiz de 200 puan iyileşme sağlandı. İş gücüne katılım yüzde 53,4 ile tarihimizin en yüksek oranına ulaştı.

"Hızlı bir toparlanma sürecindeyiz. Bay Kemal için müjde mi olur, yoksa çok farklı bir şey mi olur bilemiyorum. Bay Kemal cari açık azalıyor. Veriler, cari açığı 30 milyar doların altına çekmiş olacağımızı işaret ediyor. Enflasyonu da hedeflerimize uygun seviyeye çekmekte kararlıyız.

"Bütçe hizmet odaklı bir bütçedir.

"Ana muhalefetin sözcüsü çıkmış konuşuyor, 'çiftçi tarlalarını satıyor' diyor. Bak burada rakamlar açıklıyor. Bunlar resmi bütçeden sen size ait olan hayali bütçeden konuşuyorsun. Biz hep çiftçimizin yanında olduk. Tavsiye ederim, iş bilen adamlarınıza sorun da sözde sözcüleri de bu işlerden anlar havalarında dolaşıyor, Türkiye İhracatçılar Meclisi'ne sor, araştır, bu yıl içerisinde ne kadar esnaf ve çiftçi faaliyete girdi, ne kadar kapandı? Ben sana söyleyeyim, 6'da bir. 6 açıldıysa bir kapandı.

"BES'te katılımcı sayısı 7 milyona, fon tutarı 87 milyar lirayı buldu. Sistemi cazip hale getirmek için çalışmalar sürüyor. Devlet katkı payı için 4,1 milyar lira daha ayırdık. Devleti yaşatmak için insanı yaşatmamız gerekiyor. Akaryakıtta vazgeçtiğimiz ÖTV tutarı 8 milyar liranın üzerindedir. Pek çok sektörde ÖTV ve KDV indirimleri yaptık. Vergi politikalarını bütüncül ve adil anlayışla gözden geçireceğiz. 2019 ve 2020 yıllarında ilk defa işe alınacak her işçinin asgari ücret üzerinden tüm sigorta ve vergi giderlerini devlet üstlenecek.

2019 Göbeklitepe yılı

"Buradan tüm milletime sesleniyorum. Turizmde çok iyi bir yılı geride bırakıyoruz. Bu çerçevede 2019 yılını Göbeklitepe yılı olarak ilan ediyoruz. Bölgeyi Göbeklitepe yılında ayağa kaldıracağız. Şanlıurfa'da açılışını bizzat yapacağız.

Elektrik ve doğalgaz indirimi

"Yılbaşından itibaren, bunu Bay Kemal'in dinlemesi lazım, elektrik fiyatlarında konutlarda yüzde 10 indirim yapıyoruz. Aynı şekilde konutlarda ve KOBİ'ler ile ticarethanelerde kullanılan doğalgazda yüzde 10'luk indirime gidiyoruz.

"Halen 51 ilimizde işverenlere sağladığımız 6 puanlık SGK teşvik devam edecektir. 2018 yılında 9 ay olarak uyguladığımız asgari ücret desteğini önümüzdeki yıl 12 ay boyunca vereceğiz.

"(Asgari ücret) Asgari ücret net olarak açıklandı. O da 2 bin 20 olarak açıklandı. Nasıl buldunuz? Kabul edenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Bu rakam evli ve çocuklu olma durumuna göre değişiyor. Net 417 lira arttığını gösteriyor. İşçilerimiz ve işverenlerimiz için en iyi rakamı verebilmek için yürütülen bu çalışmaların ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Yeni yılın bu müjdelerle karşılanmış olması bütün hanelere İnşallah sevinç ve bereket getirmiş olacaktır.

"(CHP eleştirisi) Bütçe görüşmeleri bir turnusol kağıdıdır. Bunlar siyasi partilerin kürsüye çıkarak ülkeye yönelik hedeflerini hayallerini ortaya koydukları görüşmelerdir. Meclisteki ana muhalefet koltuğu münhal durumdadır. Oradaki kullandıkları ifadeler, cumhurbaşkanından, başbakanımıza kullandıkları ifadeler gerçekten yenilir yutulur değil. Aynı ifadelerle bunalar cevap vermek zaten bizim haddimize değil.

CHP eleştirisi

"Kavgacı ruh ile muhalefet olmaz. Türkiye'nin son 16 yılda üstesinden gelemediği tek sorunu işini doğru düzgün yapamayan ana muhalefet partisine sahip olamamasıdır. Hele hele Milli Savunma Bakanımıza yapılan hakaretler yenilir yutulur değildir. Maalesef genel başkan yardımcısı var orada, ya da sıfatı nedir bilmiyorum, bilmeme de gerek yok zaten. Bunlarla bir yere varamazsınız. Bunlar yalan yanlış rakamlarla günü savuşturmanın gayretinde bir ana muhalefet.

Özgür Özel'de Hulusi Akar tepkisi

"Bu edep yoksunu kişilerden, sıfatı nedir bilmiyorum bilmeme de gerek yok, bu kişilerle ana muhalefet politika yapıyor. Bunu milletimize iyi anlatmalıyız. Bunlar yeri gelir terör örgütüyle el ele kol kola yürürler, yeri gelir onların diliyle konuşurlar, yeri gelir bu millete onların ağzıyla saldırırlar. Yeri gelir, terör örgütünün ileri gelenlerini cezaevinde ziyaret ederler. Milli Savunma Bakanımıza bu şekilde saldırabilme edepsizliğini yapmışlardır. Bunlara gerekli dersi yargıda vermek zorundayız, vereceğiz de. Çünkü bunlar ancak bu dilden anlar. Önce tazminat, sonra ceza. Bu ülkede 40 yılı aşkındır TSK'da görev yapmış, şu anda defa Bakanlıkta görev yapan bir kabine arkadaşımıza bu şekilde saldırma hakkına sahip değiller.

Bütçe gelişmeleri bu acı gerçeği bir kez daha teyit etmiştir. Bütçe görüşmelerinde ana muhalefet çok kötü bir sınav vermiştir. Biz asıl karın ağrılarının farkındayız.

"Şu anda açıklamıyoruz ama sizlere önemli müjdeler verebiliriz. Onlardan demokrasimiz adına bir katkı beklemiyoruz.

Gezi eylemleri

"Neden CHP üyeleri, bölücü örgütün argümanlarını kullanarak saldırıyor? Bu soruları 81 milyonun tamamı soruyor, cevaplarını da merak ediyor. CHP'liler seçim ittifakı kurarak Meclis'e taşıdıkları bölücü örgütün uzantılarıyla mesai yaparak onlara benzemeye başladılar. CHP'lilerin kimyasının iyice bozulmaya başlandığı anlaşılıyor. Bir tanesi çıkmış bütçe yerine sadece kendi egosundan bahsediyor. Bir tanesi Gezi organizatörlerini aklamak için kullanıyor, bir tanesi 6-8 Ekim olaylarını kışkırtan şahsı savunuyor. Yasin Börü'den hiç bahsetmeyen bu şahıs safını da ortaya koyuyor. Siz değil misiniz çocuk katilleri, kadın katilleri? Ya siz değil misiniz mühendislerimizin katilleri, ya siz değil misiniz öğretmenlerimizi dağa kaçıranlar?

"CHP bu örgütün yanında yer alıyor. CHP, bunlarla omuz omuza. Kime neyi anlatıyorsunuz? Onun için CHP'lilerin bu eş başkana karşı artan muhabbetlerinin kaynağı düşündürücüdür. Bu tablo bizim için sürpriz değildir. Biz CHP'nin sicilini çok iyi biliyoruz.

"Bütçe üzerinden partilerinin görüşlerini ifade etmek üzere söz alan CHP yöneticilerin ifadelerine baktığınızda bütçeye ilişkin tek bir dişe dokunur söz bulamıyorsunuz. Onun yerine yalan, iftira, manipülasyon var. Sokak çetelerine övgü var. Bir tanesi çıkmış, bütçe yerine sadece kendi egosundan bahsediyor. Diğeri gazi Meclisi kürsüsünü Gezi olaylarını aklamak için kullanıyor. Birsi 6 Ekim olaylarını kışkırtanların gönüllü avukatlığına savunuyor. Kurban eti dağıtırken şehit edilen Yasin'den ve 6-7 Ekim'deki kurbanlardan bahsetmiyorlar.

"Tüm bunların bölücü terör örgütünün kullandığı argümanlarla yapıyorlar.

"CHP'lilerin bu eş başkana karşı son dönemde artan muhabbetlerinin ilgi kaynağı elbette düşündürücüdür. Bu partinin ağaç bahanesiyle esnafımızın dükkânını yağmalayan, sokakları haftalarca yakıp yıkan, tüm İstiklal Caddesi'nin Dolma Bahçe'ye kadar saldırdıklarını, bombaladıklarını, buralarda bira şişelerle, Bezm-i Alem Camii'nde bulunduğunu biliyoruz. Bunlarda Bay Kemalin nasıl rol aldığını da biliyoruz. bunları unutmayacağız, unutturmayacağız.

"O gece Atatürk Havalimanı'na gelip de tankların arasından danışıklı dövüşükle geçip Bakırköy Belediyesi'ne gidip, kahvesini yudumlayarak o darbenin sürecini nasıl izlediğini de biliyoruz. Bunu da milletimize anlatmamız gerekiyormuş. Biz bütün televizyon kanallarında bunu duyurduk. Ona mı haber verecekmişiz. On binler meydanlara döküldü beyefendiye özel davetiye çıkaracakmışız.

"CHP yasakçı, baskıcı, darbeci mazisiyle yüzleşmek zorundadır"

Nasıl, duran bir saat bile günde 2 kez doğruyu gösterirse CHP'liler de çok nadir de olsa doğruyu söyleyebiliyor. Bir CHP yöneticisi '15 Temmuz'la yüzleşmedik' diyerek çok doğru bir şey söylemiş. CHP, 15 Temmuz'la halen yüzleşmemiştir. Genel Başkanlarının korkaklığıyla yüzleşmemiştir. Kendi adamları ne söylüyor... Silkeliyorlar, indirip kaldırıyorlar... 17-25 Aralık'la yüzleşmemişti. FETÖ ile mücadele ederken, FETÖ'nün paçavraları ile yüzleşmediler. Çukur eylemleri sırasında canlı kalkan olan tavırlarıyla yüzleşmediler. Bu ülkede zulmün 1453'te başladığını söyleyecek tıynette olan varsa önce belediyelerine bunu söyleyeceksin, bunları silmeniz gerekir demek gerekirken bunlarla iftihar ettiniz. Cumhuriyet mitinglerindeki darbe çığırtkanlıklarıyla yüzleşmedi. Darbe severliğiyle, merhum Özal'a atılan iftiralarla yüzleşmedi. CHP'nin samimi bir yüzleşmeye ihtiyacı olduğu çok açıktır. Şimdi özeleştiri sırası CHP'dedir. CHP yasakçı, baskıcı, darbeci mazisiyle yüzleşmek zorundadır.

"31 Mart CHP zihniyetinden kurtulmanın miladı olacaktır"

31 Mart seçimleri milletimizin bu kifayetsizlik karşısında, CHP zihniyetinden kurtulmasının miladı olacaktır. Bunun için bize çok büyük görev düşüyor. Ana kademe çok çalışmalı, kadın kollarımız çok çalışmalı, gençler çok çalışmalı. Milletimizin bize oy vermeye mecbur veya mahkum olmadığını unutmamalıyız. Biz yaptığımız hizmetlerle ahlakımızla, Tevazuumuzla, samimiyetimizle milletimizin gönlüne girmek zorundayız. kendini milletin üzerinde görenin sonu CHP gibi olur. AK Parti uyguladığı her politikayı milletimizle hayata geçirmiştir. 16 yılda 14 seçimde zaferle çıkmayı başardık. Her kim ki AK Parti'nin bu ilkelerinden sapmışsa hem milletimizin gönlünden hem parti safımızdan uzaklaşmış olur. Milletimizin gözünden düşen bizim de gözümüzden düşmüş olur.

Bunun için milletimizin karşısına en ideal adaylarla çıkma gayreti içindeyiz. Şu ana kadar 74 il belediye başkan ismini ilan ettik. Önümüzdeki günlerde ilçe adaylarımızı da açıklamayı planlıyoruz. Yapmamız gereken tek şey AK Partili gibi davranmaktır. 31 Mart'ta AK Parti bayrağını zirveye dikeceğinize inanıyorum."