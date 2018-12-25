Erdoğan'dan İstanbul adayı açıklaması: Yıldırım'ın istifa etmesine gerek yok

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın 31 Mart’taki yerel seçimde İstanbul’dan aday gösterileceğine yönelik soruyu yanıtladı. Erdoğan, "Binali Yıldırım’ın adaylık için TBMM Başkanlığı görevinden istifa etmesine gerek olmadığını" söyledi.

Erdoğan, partisinin grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, Binali Yıldırım'ın belediye başkanlığı adaylığı için "İstifa nereden çıktı, istifa gerekmiyor. Milletvekili belediye başkanı seçilinceye kadar devam eder. Seçildiği zaman istifası gerekir. Öncesinde istitifa gerekmiyor" diye konuştu. Erdoğan, İstanbul adayının 29 Aralık'ta açıklanacağını söyledi.

Erdoğan, yerel seçimde ittifak yapılacak illerin büyük oranda netleştiğini de belirtti.

ABD'nin Suriye'den çekilme kararını da değerlendiren Erdoğan, "ABD üzerine düşeni yaptı. Macron'un açıklaması daha farklı, biz Sayın Trump'ın açıklamasına bakıyoruz. Bu arada bugün yarın bir Moskova ziyaretim olacak" ifadelerini kullandı. Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yüz yüze bir görüşme yapacağını da bildirdi.