Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerel seçim CHP'nin sonu olacak, CHP: Hayır, ucube rejimin sonu olacak

T24 Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerle ilgili olarak CHP'yi kasıtla "Belki de bu seçimler ana muhalefetin sonu olacak" dedi. CHP'den verilen yanıtta "CHP olarak mahalli idare seçimlerinde büyük bir başarı elde edeceğiz. Bu da ucube tek adam parti devleti rejiminin sonu olacak" ifadeleri kullanıldı.

Yerel seçimler yaklaşırken siyasetin gerilimi de artıyor. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan konuşmalarında ana muhalefet CHP'ye ve diğer muhalefet partilerine yükleniyor.

Erdoğan, dün partisinin genel merkezinde düzenlenen AKP Kadın Kolları Eğitim Programı'nda konuştu. Burada partisinin Mart 2019'da düzenlenecek yerel seçimlere dair çalışmalarına da değinen Erdoğan, "Biz bugüne kadar başkalarından ziyade kendimizin ne yaptığına baktık" dedi.

"Standardımızı muhalefetin belirlemesine izin vermedik. Böyle bir yanlışa düşmüş olsaydık bu oy oranlarının yarısını dahi alamazdık" ifadesini kullanan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Biz bugüne kadar başkalarından ziyade kendimizin ne yaptığına baktık. Standardımızı muhalefetin belirlemesine izin vermedik. Böyle bir yanlışa düşmüş olsaydık bu oy oranlarının yarısını dahi alamazdık. Biz onların ne dediğiyle, ne yaptığıyla uğraşmayacağız. Biz rotamızı çizmek için milletimize bakacağız. Bizler de seviyeyi düşürmeden bunların hatalarını ifşa etmekten geri durmayacağız. Mart 2019 seçimleri sıradan bir seçim değildir. Bu mahalli idareler seçimi belki de bu ana muhalefetin sonu olacaktır."

CHP'den yanıt: Ucube rejimin sonu olacak

AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin kadın kolları toplantısında "Mahalli idare seçimleri belki de anamuhalefetin sonu olacak" dediğini hatırlatan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Mahalli idare seçimlerinin birilerinin sonu olacağını yavaş yavaş anlamaya başladı. CHP olarak mahalli idare seçimlerinde büyük bir başarı elde edeceğiz. Bu da ucube tek adam parti devleti rejiminin sonu olacak" ifadelerini kullandı.