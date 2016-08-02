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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yenikapı'daki mitinge HDP'yi davet etmedi

Erdoğan, CHP ve MHP liderlerine açtığı davayı geri çekmesine karşın HDP'ye açtığı davaları

02 Ağustos 2016 11:20

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 7 Ağustos'ta İstanbul Yenikapı'daki miting için liderlere gönderdiği davette HDP eş başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın bulunmadığı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye mitingde konuşması için davet yolladı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki liderler zirvesine Erdoğan, HDP liderlerini çağırmamıştı. Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tavrını eleştirerek "Gülen cemaatine gösterdiğiniz saygının bin de birini gösterseydiniz Kürt barışı olacaktı. Ama yapmadılar, neden çünkü bunların zihniyetlerinde Kürt düşmanlığı var" diye konuşmuştu.

Erdoğan'a hakaret davalarının geri çekilmesinin açıklanmasından sonra Cumhurbaşkanı'nın avukatı Hüseyin Aydın, ilk olarak CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Bahçeli'ye karşı açılan davaları geri çekmiş, HDP ile ilgili davaların geri çekilmeyeceğini söylemişti.

Aydın, Almanya'da açılan davaların da geri çekileceğini düşündüğünü söyleyerek, "Henüz bu konuda karar alınmadı" dedi.

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