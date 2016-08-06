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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yenikapı mitingine HDP'yi neden davet etmediğini açıkladı

Mitinge CHP ve MHP, genel başkanların katılımıyla iştirak edecek

06 Ağustos 2016 19:18

Ankara'dan İstanbul'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Tarabya'daki Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nde gazete ve televizyonların genel yayın yönetmenleri ile yöneticilerini kabul etti.

Erdoğan'la görüşen isimler arasında yer alan Habertürk TV Genel Müdürü Veyis Ateş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Yarın herkesi saat 17.00'de Yenikapı'ya bekliyorum" dediğini aktardı. Ateş'in aktardığına göre, Erdoğan, HDP'nin Yenikapı'ya neden davet edilmediği yönündeki soruya şu yanıtı verdi:

"PKK ile FETÖ'yü ayrı kefeye koymam. Böyle bir örgütle işbirliği yapanı davet etmem. Davet edersem, gazilere, şehitlere bunu anlatamam."

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Cumhurbaşkanı ErdoğanHDPyi neden davet etmediYenikapı mitingi

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