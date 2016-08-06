Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yenikapı mitingi için Pensilvanya'ya da dev ekran kurulacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Yenikapı mitingi için 80 ilin yanında Fethullah Gülen'in yaşadığı Pensilvanya'ya da dev bir ekran kurulacağını söyledi.

Hürriyet'in haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün gece Huber Köşkü'ne gelerek demokrasi nöbeti tutan vatandaşlara seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yenikapı'daki miting için 80 ilde kurulacak dev ekranın yanı sıra, hakkında tutuklama kararı bulunan Fethullah Gülen'in de yaşadığı Pensilvanya'da dev ekran kurulacağını söyledi.

Darbe girişiminin karşısında milletin kadınıyla erkeğiyle genciyle yaşlısıyla bir mücadele verdiğini ve bugünlere gelindiğini söyleyen Erdoğan, "Dünya aslında bir tarih yazıyor. Darbeler tarihinde bunun eşi benzeri yok. Bu tarihi siz yazdınız. Ne mutlu benim milletime. Bu millet alnı öpülesi bir millettir. Siz bu teröristlere yol vermediniz. Birileri Kandilden terör estirdi, birileri Silahlı Kuvvetlerimizin içinden, polisimizin içinden, yargının içinden, devlet kurumlarının içinden terör estirmeye kalktı. Darbe yapmaya kalktı. Birbirlerinden farkı yok. Ha darbe sevdalıları, ha teröristler. Bunlar zaman zaman bir araya geldiler. Bundan sonra da bir araya gelebilirler. Sizin bu duruşunuz var ya, onlara nefes aldırmayacak" diye konuştu.

Pazar günü Yenikapı'da yapılacak mitingi hatırlatan Erdoğan şunları söyledi:

"Bu milletin bir buluşmasıdır. Milletçe bir arada olacağız. Aynı anda diğer 80 vilayette de dev ekranlardan İstanbul'daki bu buluşmayı izleyecekler. 81 vilayet aynı anda hep birlikte ayakta olacağız. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet diyeceğiz. Devlet içinde devlet yok. Neymiş o paralel o yapı... Bir yerde daha dev ekran kurulacak. Nerede biliyor musunuz? Pensilvanya'da. Oradan da mesaj gerekli yere verilmiş olacak."