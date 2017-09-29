Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden yapılan lisesinin açılışına katıldı (geniş haber)

Özgür ALTUNCU -Hakime TORUN - Güven USTA/İSTANBUL,(DHA) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih\'te Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi\'nin açılışında konuştu. Okul yıllarında yaşadıklarına değinen Erdoğan, \"Heyecanlı olduğum kadar mutluyum. Okuluma Fener\'den buraya doğru tırmandığım günleri hatırlıyorum. Evim Kasımpaşa\'daydı. Kasımpaşa\'dan bazen sandala bazen motora binip Haliç\'in ortasında da hazledilmiş gemilerin olduğu dönemdi. Buraya geldiğim günleri hatırlıyorum. Ne meşakkatli günlerdi. Şu anda Mesut bey ve bazı arkadaşların destekleri ile mimarı ve bütün hassasiyetleri ile imam hatipler içerisinde öyle zannediyorum ki taçlandırılmış bir eser ortaya çıktı. Bu yeni binanın yapımında emeği geçen yine bu okulun bir evladı olan Mesut Toprak kardeşim başta olmak üzere herkese şükranlarımı sunuyorum. İlk müdürümüz Celalettin Ökten hocamızdan bugüne kadar okulumuz çatısı altında görev yapmış olan tüm idarecilerimize, öğretmenlerimize teşekkür ediyorum\" diye konuştu.







\"TOPLAMDA 60 MİLYON LİRALIK YATIRIM İLE EĞİTİM HİZMETİNE SUNULMUŞTUR\"



Okulun maliyetine de değinen Erdoğan, \"Bugün açılışını yaptığımız Anadolu İmam Hatip Lisemiz 45 milyon liralık, Anadolu lisesi de 15 milyon liralık toplamda 60 milyon liralık yatırım ile eğitim hizmetine sunulmuştur\" dedi.







\"BAZI ÖĞRETMENLERİMİZ DE BİZE ŞUNU SÖYLERLERDİ; \'ÖLÜ YIKAYICISI MI OLACAKSINIZ?\'\"



Erdoğan, \"İstanbul İmam Hatip Okulu, şu anki adı ile İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi, başlı başına bir ekoldür. Biz burada öğrenciyken İstanbul\'da başka İmam hatip yoktu. Söylemek istemezdim ama bazı öğretmenlerimiz de bize şunu söylerlerdi; \'Ölü yıkayıcısı mı olacaksınız? Niye buralara geldiniz?\' Ölü yıkamayı dahi aşağılayanlar olmuştu. Halbuki ilk adım atıldığı zaman ölüleri yıkayacak gassal denilen bunu yetiştirmek üzere bu okulların kurulması var idi\" ifadelerini kullandı.







\"FAKAT GÜN OLA HARMAN OLA, DEVRAN DEĞİŞTİ BURALARDAN BİZLER YETİŞTİK\"



Erdoğan, \"Cahil cühelaların arasından çıkıp buralara geldik. Bir sor bak İmam hatiplerin müfredatı nedir? Hiç haberleri yok. Fakat gün ola harman ola, devran değişti. Ve değiştiği gibi de buralardan işte hamdolsun bizler yetiştik. Buradan ilim adamları da yetişti, nice akademisyenler, profesörler yetişti. Yok yok hepsi oldu. Ama baktılar ki bunlar farklı gidiyor, bu sefer ön kestiler. \'Kapatalım\' dediler ve kapattılar. Türkiye genelindeki öğrenci potansiyelini 600 binden 60 bine düşürdüler. Neyle? O meşhur 28 Şubat\'la. Ama şimdi hamdolsun ortası lisesiyle 1 milyon 300 bin öğrencisi var\" diye konuştu.







\"MİLLETİMİZ HALKA RAĞMEN HALKÇILIK YAPANLAR TARAFINDAN UNUTTURULMAK BOZULMAK ...\"



Erdoğan, \"Milletimiz halka rağmen halkçılık yapanlar tarafından unutturulmak bozulmak, yok edilmek istenen değerlerini ihya ve inşa edebileceği bu okullara sahip çıkarak aslında kendini yönetenlere, ne istediğini, neyi talep ettiğini de göstermiştir. Milleti kendilerine hasım olarak görenlerin ise esameleri dahi okunmuyor\" dedi.







\"İMAM HATİPLER AÇILDIĞI GÜNDEN BERİ YAŞANAN KADİM BİR TARTIŞMA VAR\"



Erdoğan, \"İmam hatipler açıldığı günden beri yaşanan kadim bir tartışma var. Bu okullar sadece din eğitimi veren kurumlar mı olmalıdır? Biz burada okuduğumuz dersler ile üniversiteye giremediğimiz için lise fark imtihanları adı altında gittik bir de liselerden burada okuduğumuz derslerin imtihanına girdik. Önünüz kapalı. Biz bunları okuduk. Milletvekilleri, bakanların bir çoğu, buralarda hangi derslerin okutulduğunu dahi bilmiyor. Fizik, kimya, matematik bunların okutulduğundan haberi yok. Bu cahil cühelaların arasından çıkıp buralara geldik. Bir sor bak imam hatip okullarının müfredatı nedir? Hiç haberleri yok\" ifadelerini kullandı.







\"TEK PARTİ CHP\'SİNİN DERDİ BİZİM ANLADIĞMIZ VE HEDEFLEDİĞİMİZ ANLAMDA İMAM HATİPLERİN AÇILMASI DEĞİLDİ\"



Erdoğan, \"İmam hatip okulları ile ilgili ilk adımlar tek parti döneminde atılmıştır. Tek parti CHP\'sinin derdi bizim anladığmız ve hedeflediğimiz anlamda imam hatiplerin açılması değildi. Kendi ifadeleri ile demin söylediğim \'cenaze namazı kıldırmayı bilecek kadar dini bilgilere sahip kişilerin yetiştirilmesiydi\' Cenaze yıkacak insan yoktu. Türkiye o hale gelmişti. Cenazelerimiz ortada kalıyordu. Onun ,için \'Cenaze yıkayıcısı yetiştirilsin\' diye böyle bir adım atıldı. Köklü dini kurumların kapısına kilit vuruldu. Milletimiz bırakın Kuran-ı Kerim eğitimini cenazesinin ortada kalacağından korkmaya başlamıştı. Bu millet kendi küllerinden doğmak suretiyle ayağa kalkmıştır\" diye konuştu.







\"FETÖ OKULLARIYLA BİR NESLİ MAHVETMEYE, GAYRET EDENLERE KARŞI DİMDİK DURACAKSINIZ\"



Erdoğan, \"Kemiyet değildir asıl olan, keyfiyettir asıl olan. Şimdi siz keyfiyete talim olacaksınız. Buradan ilmiyle, irfanıyla bu ülkenin geleceğine gerçekten hakim olacak bilgi donanımıyla yetişmenizi bekliyoruz. FETÖ okullarıyla bir nesli mahvetmeye, ümmeti parçalamaya, bölmeye gayret edenlere karşı işte siz dimdik ayakta duracaksınız. Gençler, ilimde, irfanda süratle iyi yetişmelisiniz. Şu anda kaçacak delik arayan ihanet şebekelerine karşı siz bizim ümidimizsiniz. Her alanda iyi yetişeceksiniz\" dedi.







\"HİÇBİR ZAFER, MÜCADELE EDİLMEDEN, BEDEL ÖDENMEDEN KAZANILMAZ\"



Erdoğan, \"Hiçbir zafer, mücadele edilmeden, bedel ödenmeden kazanılmaz. Bu mücadeleyi verdik vermeye devam edeceğiz. Yeni nesillerin de işte böyle bir mücadele şuuru ile hareket etmelerini bekliyoruz\" dedi.







\"BU OKUL, BİR CUMHURBAŞKANI, BİR BAŞBAKAN, BİR ÇOK BAKAN, İŞ ADAMLARI YETİŞTİRDİ\"



Okulun yenilenmesini üstlenen iş adamı Mesut Toprak da açılışta yaptığı konuşmada, \"Bugün aranızda bulunan bazı dostlarımız ile beraber okuduk, öğrendik, top oynadık, geleceğimiz ile ilgili hayaller kurduk. Bu okul, bir cumhurbaşkanı, bir başbakan, bir çok bakan, milletvekilleri, iş adamları yetiştirdi. Bu hayırı yapmama vesile olan sayın cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimi arz ediyorum\" dedi.

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