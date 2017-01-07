Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni BM Genel Sekreteri Guterres’le görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM’nin yeni Genel Sekreteri Antonia Guterres’le yaptığı telefon görüşmesinde, Türkiye’nin Kıbrıs'ta, her iki toplumu da tatmin edebilecek adil, kalıcı ve kapsamlı bir çözümden yana olduğunu söyledi.



Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Guterres ile akşam saatlerinde bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Erdoğan, Kıbrıs'la ilgili müzakere süreci ve Suriye'deki son gelişmeleri ele aldı.



Türkiye’nin Kıbrıs'ta, her iki toplumu da tatmin edebilecek adil, kalıcı ve kapsamlı bir çözümden yana olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Guterres, Suriye’yle ilgili olarak da önümüzdeki günlerde tarafların Cenevre'de yapacakları görüşmelerin sorunun çözümü için önemli bir fırsat olabileceğini belirtti.



BM Genel Sekreteri Guterres de sığınmacılara yardım da dahil olmak üzere Türkiye'nin bölgedeki aktörlerle birlikte son dönemde sarf ettiği çabaları takdirle karşıladığını ifade etti.

