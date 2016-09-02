Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yasamanın, yürütmenin, yargının başıyım!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Adli Yıl açılışı ile ilgili "Tam bir yüzkarası toplantıydı" sözlerine "Çok ayıp, 7 Ağustos'u yaşamış bir CHP Genel Başkanı'nın bu toplantıyla ilgili 'yüz karası' ifadesini yakıştırması çok çok çirkin. Ana muhalefet partisinin genel başkanına ben bunu yakıştıramıyorum. Bu beyefendinin ifadeleri benim için kıymeti harbiyesi olmayan ifadelerdir" yanıtını verdi. Erdoğan, Adli Yıl açılışının Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapılmasıyla başlayan 'yargı bağımsızlığı' tartışmalarına ilişkin ise, "Cumhurbaşkanı bu ülkede yasamanın, yürütmenin, yargının başıdır" yorumunu yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Halk Cumhuriyeti’nin Hangzhou kentinde düzenlenecek olan "11. G20 Liderler Zirvesi"ne katılmak için yola çıkmadan önce basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Hangzhou'da küresel barışı, güvenliği, istikrarı ve dolayısıyla ekonomiyi tehdit eden terör belasıyla mücadele konusunu da görüşeceğiz. Bu vesileyle ülkemizin mücadele ettiği FETÖ, DHKP-C, PKK, PYD, YPG ve DAİŞ gibi terör örgütleri konusunda muhataplarımızdan beklentilerimizi dile getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Fırat Kalkanı Harekatı ile ilgili olarak da "Fırat Kalkanı Harekatının amacı sınır bölgemizdeki terör örgütlerinin ülkemiz, vatandaşlarımız için bir tehdit olmaktan çıkarılmasıdır. Cerablus'tan, sınır bölgemizdeki, Suriye'nin kuzeyindeki şehirlerden sürekli olarak şehirlerimize roketlerle yapılan saldırıları biz duymamazlıktan gelemeyiz." dedi.

"Hiç kimse bizden güney sınırımızda bir terör koridorunun oluşmasına rıza göstermemizi beklemesin." ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kesinlikle Suriye'nin kuzeyinde bizim de güneyimizde bir terör koridoruna müsade etmeyeceğiz, bunun bilinmesini isterim." şeklinde konuştu.

"Biz göbeğimizi kendimiz kesmek zorundayız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz göbeğimizi kendimiz kesmek zorundayız. Çünkü biz durdukça ne yazık ki oralardan birileri sürekli ülkemizi bombalıyorlar, roketler atıyorlar, vesaire vesaire... Bunları bizim sabırla karşılamamız mümkün değil. Kaldı ki biz Cerablus'a girmiyoruz, Cerablus'a Cerabluslu giriyor. Bizim onlara sadece lojistik desteğimiz var." dedi.

Erdoğan, konuşmasında şunları kaydetti:

"Aslında Münbiç bu işin en önemli hareket noktalarından bir tanesi. Münbiç'in nüfus itibarıyla oranı, yüzde 90'ı aşkını Arap. Buradaki oraya gelen Kürtler veya farklı etnik gruplar, bindirilmiş kıtalar ki YPG bunlardan bir tanesidir. Bunu Sayın Başkan Obama ile görüştüğümüzde kendileri kesinlikle buraya bunların girmeyeceğini bana taahhüt etti, söyledi. Bunların hepsi kayıtlarda var."

"Haddimize değildir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Efkan Ala'nın istifası ile ilgili olarak ise şöyle konuştu:

"Bir hükümette zaman zaman bu tür değişiklikler olabilir yani burada Sayın Başbakan, mesai arkadaşlarıyla veya kendi istişareyi yapmış olduğu arkadaşlarıyla nitekim sonunda benimle de istişarede bulunmuştur. Ve ortaya sürmüş olduğu tezler haklı. Bu arada İçişleri Bakanımız da Sayın Ala, bu süreç içerisinde kendileri de istifasını vermek suretiyle böyle bir değişim bu süreç içerisinde yapılmıştır. Ne Efkan Ala kardeşimizden herhangi bir sıkıntı söz konusudur ne de bu süreç içerisinde ona yönelik herhangi bir olumsuzluğu söylemeye ne Sayın Başbakan'ın ne benim herhangi bir haddimize değildir. O kadar da açık söylüyorum."

"Bu beyefendinin ifadeleri..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adli yıl açılışına yönelik açıklamalarıyla ilgili olarak da "7 Ağustos'u yaşamış olan bir insanın, bir genel başkanın bu toplantıyla ilgili 'yüz karası' ifadesini yakıştırması gerçekten çok çok çirkin. Bir ana muhalefet partisinin genel başkanına ben bunu yakıştıramıyorum. Bugün adli yılın açılışını yaşayanların yaklaşımıdır benim için aslolan. Bu beyefendinin ifadeleri benim için kıymeti harbiyesi olmayan ifadelerdir. Çok yazık." dedi.

Yargı bağımsızlığına ilişkin tartışmalara da yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanı bu ülkede yasamanın, yürütmenin, yargının da başıdır. Devletin başıdır. Bunu bilmeyene biz ne anlatacağız? Kalkıp da bakanlar kurulunun mecliste toplantı yapması gibi bir benzetmeyi yapmak çok daha farklı bir şey. Bakanlar kurulu yasama organı değildir, yürütme organıdır. Parlamento ise yasama organıdır. Bizim burası tamimiyle milletin evi olarak kurulmuş bir yerdir. İlk defa yargı bu kadar muhteşem, bu kadar güzel görkemli bir açılış törenini gerçekleştirmiştir. Beyefendi görmek istediğini konuşuyor, teessüf ederim."