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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Balıkesir'de

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, yarın, Balıkesir'de Astsubay Meslek Yüksek Okulu'nda düzenlenecek mezuniyet törenine katılacak

30 Ağustos 2018 19:05

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, yarın, Balıkesir\'de Astsubay Meslek Yüksek Okulu\'nda düzenlenecek mezuniyet törenine katılacak. 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Balıkesir\'e gelecek. Saat 10.30\'da Astsubay Meslek Yüksek Okulu\'nda mezuniyet törenine katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Vali Ersin Yazıcı ile Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Parti Zekai Kafaoğlu\'nu ziyaret edecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarihi Zağanospaşa Camii\'nde kılacağı cuma namazının ardından kentten ayrılacak.

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