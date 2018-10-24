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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ürdün Kralı 2'nci Abdullah, telefonda görüştü

ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ve Ürdün Kralı 2'nci Abdullah, telefonda görüştüler

24 Ekim 2018 17:37

ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ve Ürdün Kralı 2\'nci Abdullah, telefonda görüştüler. Görüşmede, Serbest Ticaret Anlaşması\'yla ilgili meseleleri aşmayı hedefleyen çabaların desteklenmesinde mutabık kalındı.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bugün gerçekleşen görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı. Türkiye ve Ürdün arasındaki ilişkilerin her alanda geliştirilmesinin önemine değinilen görüşmede, Serbest Ticaret Anlaşması\'yla ilgili meseleleri aşmayı hedefleyen çabaların desteklenmesinde mutabık kalındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ürdün Kralı 2\'nci Abdullah, iki ülke arasındaki dostane ilişkileri daha da güçlendirme kararlılıklarını teyit ettiler.

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