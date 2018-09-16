Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin Soçi'de görüşecekler

ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, yarın Rusya Federasyonu’nun Soçi şehrine günübirlik bir çalışma ziyareti gerçekleştirerek, burada Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ikili bir görüşme yapacak.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada ziyarete ilişkin şu bilgilere yer verildi:

\"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 17 Eylül 2018 tarihinde Rusya Federasyonu’nun Soçi şehrine günübirlik bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. Ziyareti kapsamında Sayın Cumhurbaşkanımız, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin ile ikili bir görüşme yapacaktır. Program çerçevesinde iki ülkenin ilgili bakan ve yetkililerinin katılımıyla bir heyetlerarası görüşmenin yapılması da öngörülmektedir. Temaslar sırasında Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin siyaset, ekonomi ve enerji gündeminde yer alan konular ele alınacak, ayrıca Suriye başta olmak üzere bazı bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.\"