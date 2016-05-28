Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım'dan Diyarbakır'a ziyaret

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım birlikte ilk ziyaretlerini Diyarbakır'a gerçekleştirecek.

AKP Genel Başkan adaylığı açıklandıktan sonra ilk ziyaretini Diyarbakır'a yapan Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bugün 230 milyon 567 bin TL'ye mal olan Diyarbakır Havalimanı'nın açılışını yapacak.



Erdoğan ve Yıldırım, Sur ilçesine bağlı Durumlü köyünde PKK mensuplarının bomba yüklü kamyonu infilak ettirmesi sonucu hayatını kaybeden 17 kişinin taziyesine de katılacak ve Tanışık köyünde toprağa verilen 17 kişinin mezarını ziyaret edecek.

Yapılan yatırımlarla ilgili açılışlara katılacak olan Cumhurbaşkanı ve Başbakan, Diyarbakır Havalimanı'nın yeni terminal binasını hizmete sokacak.



