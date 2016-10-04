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Yaşam

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım nikah şahidi oldu

Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın oğlu Ramazan Akdağ, Hafsa Nur Bozkurt ile evlendi

04 Ekim 2016 01:09

Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın oğlu Ramazan Akdağ'ın düğününde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım nikah şahitliği yaptı

Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın oğlu Ramazan Akdağ  ve Hafsa Nur Bozkurt, Ankara Ticaret Odası Congresium'da düzenlenen törenle dünya evine girdi. Çiftin nikahını, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek kıydı.

Çiftin nikah şahitliklerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım ile gelinin dedesi Ahmet Namlı yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, nikahın ardından evlilik cüzdanını gelin Hafsa Nur Bozkurt'a verdi.

Nikah törenine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eşi Emine Erdoğan, Başbakan Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım, bazı bakanlar, milletvekilleri ile çok sayıda davetli katıldı.

 

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