Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım, Konya'ya geldi

Mehmet Kayhan YILDIZ-Hasan DÖNMEZ-Muammer ŞEN/KONYA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, Konya\'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberinde Başbakan Yıldırım ile birlikte toplu açılış töreni, miting ve partisinin İl Danışma Meclisi toplantısına katılmak için özel uçakla Konya\'ya geldi. Erdoğan\'ın uçağına Konya semalarında 3\'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı\'na bağlı iki F-16 savaş uçağı eşlik etti. Konya Havalimanı\'na inen Erdoğan ve Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı\'na ait otobüsle alandan ayrılıp, ilk olarak Konya Valisi Yakup Canbolat\'ı ziyaret etti. Erdoğan ve Yıldırım\'ın geçiş güzergâhlarında geniş güvenlik önlemi alındı. Havadan ise polis ve askeri helikopterle kontroller yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım, valilik ziyaretinin ardından Mevlana Meydanı\'nda düzenlenecek olan toplu açılış töreni ve mitinge katılarak halka seslenecek.

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