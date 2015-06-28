Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Davutoğlu, Huber Köşkü'nde görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Ahmet Davutoğlu arasındaki haftalık olağan görüşme sona erdi. Görüşme yaklaşık 2,5 saat sürdü.
Saat 14.50 sıralarında başlayan görüşme, 17.15 sıralarında sona erdi. Görüşmenin ardından Başbakan Davutoğlu, Huber Köşkü’nden ayrıldı.
Perşembe günü yapılması gereken görüşme, Erdoğan’ın İstanbul’da olması nedeniyle Huber Köşkü’ne alınmıştı.
Görüşmede sınırdaki gelişmeler, koalisyon tartışmaları ve Meclis Başkanlığı seçiminin konuşulduğu tahmin ediliyor. Erdoğan, hükümeti kurma görevini Meclis Başkanlığı seçiminden sonra vereceğini söylemişti.