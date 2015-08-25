Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim hükümetini kurması için Davutoğlu'nu Başbakan olarak atadı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, erken seçim kararının ardından oluşturulacak olan seçim hükümetinde Bakanlar Kururlu'na başkanlık etmesi için AKP Genel Başkanı ve Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu'nu Başbakan olarak atadı. Anayasa'nın 114. maddesine göre, Davutoğlu'nun seçim hükümetini kurmak için 5 günlük süresi bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı İsmet Yılmaz'la dün Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda 4 saati bulan bir görüşme gerçekleştirmişti. Bu görüşmenin ardından, seçimlerin yenilenmesi kararı Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Başbakan Ahmet Davutoğlu'nu geçici seçim hükümetini kurması için görevlendirmek üzere kabul etti.

Başbakan Davutoğlu, 5 gün içinde kabineyi kuracak. Bu kapsamda, geçici seçim hükümetinde partilerin oy oranına göre partilere Bakanlık verilecek. MHP ve CHP, geçici seçim hükümetine üye vermeyeceklerini, HDP ise geçici seçim hükümetinde yer alacaklarını açıklamıştı. Davutoğlu'nun oluşturacağı geçici Bakanlar Kurulu'nda Adalet, İçişleri ve Ulaştırma Bakanları bağımsız olacak. Mevcut 3 ismin de görevine devam etmesi bekleniyor. Geriye kalan Başbakan dahil 23 koltuk ise AKP 11, CHP 6, MHP ve HDP'ye 3'er olmak üzere paylaştırılacak.

Partilerin, geçici seçim hükümetinde yer alıp almama kararı Bakanlıklardaki atamaların da nasıl olacağını belirleyecek. Geçici seçim hükümetinde yer almayacağını açıklayan CHP ve MHP'ye toplamda 9 Bakanlık verilecek. Davutoğlu'nun vekillere Bakanlık için teklif götürüp vekillerden bakanlığı kabul etmediğine dair resmi cevap gelmesi üzerine ise dışarıdan atama yapılması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerin yenileceği tarihi 1 Kasım olarak açıklamıştı. Yüksek Seçim Kurulu, seçimin 1 Kasım'da yapılmasını öngören seçim takvimi taslağını bugün yapacağı toplantıyla siyasi parti temsilcileri ile görüşecek. Bu toplantıda, parti temsilcileri görüşlerini YSK'ya bildirecek.

Yüksek Seçim Kurulu, Cumhurbaşkanı tarafından seçimin yenilenmesine karar verilmesi halinde, yasada öngörülen 90 günlük süreyi kısaltma yetkisi bulunduğunu açıklamıştı.