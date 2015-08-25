T24 LogoT24 Logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim hükümetini kurması için Davutoğlu'nu Başbakan olarak atadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın erken seçim kararı Resmi Gazete'de yayımlanmıştı

25 Ağustos 2015 14:43

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, erken seçim kararının ardından oluşturulacak olan seçim hükümetinde Bakanlar Kururlu'na başkanlık etmesi için AKP Genel Başkanı ve Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu'nu Başbakan olarak atadı. Anayasa'nın 114. maddesine göre, Davutoğlu'nun seçim hükümetini kurmak için 5 günlük süresi bulunuyor. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı İsmet Yılmaz'la dün Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda 4 saati bulan bir görüşme gerçekleştirmişti. Bu görüşmenin ardından, seçimlerin yenilenmesi kararı Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Başbakan Ahmet Davutoğlu'nu geçici seçim hükümetini kurması için görevlendirmek üzere kabul etti.

Başbakan Davutoğlu, 5 gün içinde kabineyi kuracak. Bu kapsamda, geçici seçim hükümetinde partilerin oy oranına göre partilere Bakanlık verilecek. MHP ve CHP, geçici seçim hükümetine üye vermeyeceklerini, HDP ise geçici seçim hükümetinde yer alacaklarını açıklamıştı. Davutoğlu'nun oluşturacağı geçici Bakanlar Kurulu'nda Adalet, İçişleri ve Ulaştırma Bakanları bağımsız olacak. Mevcut 3 ismin de görevine devam etmesi bekleniyor. Geriye kalan Başbakan dahil 23 koltuk ise AKP 11, CHP 6, MHP ve HDP'ye 3'er olmak üzere paylaştırılacak.

Partilerin, geçici seçim hükümetinde yer alıp almama kararı Bakanlıklardaki atamaların da nasıl olacağını belirleyecek. Geçici seçim hükümetinde yer almayacağını açıklayan CHP ve MHP'ye toplamda 9 Bakanlık verilecek. Davutoğlu'nun vekillere Bakanlık için teklif götürüp vekillerden bakanlığı kabul etmediğine dair resmi cevap gelmesi üzerine ise dışarıdan atama yapılması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerin yenileceği tarihi 1 Kasım olarak açıklamıştı. Yüksek Seçim Kurulu, seçimin 1 Kasım'da yapılmasını öngören seçim takvimi taslağını bugün yapacağı toplantıyla siyasi parti temsilcileri ile görüşecek. Bu toplantıda, parti temsilcileri görüşlerini YSK'ya bildirecek.

Yüksek Seçim Kurulu, Cumhurbaşkanı tarafından seçimin yenilenmesine karar verilmesi halinde, yasada öngörülen 90 günlük süreyi kısaltma yetkisi bulunduğunu açıklamıştı.

ETİKETLER

davutoğluerdoğanbaşbakancumhurbaşkanıseçim hükümeti

İlgili Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden seçim kararı Resmi Gazete'de yayınlandı

AKP, HDP ve bağımsızladan oluşacak geçici hükümet, 5 gün içinde kurulacak

Erdoğan seçimin yenilenmesine karar verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TBMM Başkanı İsmet Yılmaz'la görüşmesinin ardından seçimin yenilenmesine karar verdiğini açıkladı.

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24