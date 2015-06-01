Cumhurbaşkanı Erdoğan vasiyetini açıkladı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ''Eşime ve çocuklarıma vasiyetimdir. Ben ölünce kabrime Arakan'da şehit olan Manisalı Osmanoğlu Muhammed'in kabrinden alınan toprağım mezarıma koysunlar'' dedi.

Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde 'Eski Dostlar Cumhurbaşkanı ile Buluşuyor' etkinliğine katıldı. Toplantıda, bir dönem Milli Selamet, Refah ve Fazilet Partisi'nde bulunmuş önemli isimler, Akıncılar grubu, 1969 Bağımsızlar Hareketi ve Milli Görüş'ten çok sayıda ismin dışında Erdoğan'ın birçok dostunu biraraya getirdi.

Birçok eski dost

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan ve kızı Sümeyye Erdoğan'ın da eşlik ettiği toplantıda Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, gazeteci Sibel Eraslan ile Prof. Dr. Nevzat Kor, Kahraman Emmioğlu, eski bakanlardan İsmail Kahraman, İsmailağa cemaatinden Nimetullah Halil İbrahim Yurt Hocaefendi, Erbakan dönemi Avrupa Milli Görüş Teşkilatı Kadın Kolları Başkanı Güleser Topuz ve Prof. Dr. Raşit Küçük de yeraldı. İlginç anlara sahne olan toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arakan'da şehit olan Osmanlı askerinin mezarından toprak getirildiğini duyduğunda vasiyetini açıkladı.

Buluşmaya katılan gazeteci Sibel Erarslan konuşmasına, ''Arakan'daki Osmanlı şehitliğinden Manisalı Osmanoğlu Muhammed'in toprağını getirdim'' diyerek başladı. Arakan Müslümanlarının çok büyük bir soykırıma uğradıklarını anlatan Eraslan, Erdoğan'dan başkasının onlarla ilgilenmediğini söyledi.

Eraslan, ''Emine Erdoğan hanımla birlikte Arakan'a gitmiştik, 2013 yılında. Arakan'da Osmanlı şehitliğine ziyaret etmiştik. Orada 92 yıl önce şehit olmuş, Osmanlı neferleri var. Bunlar yazdıkları mektuplara hiç cevap alamamışlar. Aynı davanın mensubu olarak gördüğümüz için bu şehitlerimizin birisinin toprağından getirdim. O da Manisalı Osmanoğlu Muhammed. Biz 92 yıl aradan sonra gidip şehitliğimize sahip çıkmıştık ve Emine Erdoğan hanım Arakan'da yaşanan vahşete dikkat çekmişti'' dedi.

Erdoğan ise bunun üzerine, ''Eşime ve çocuklarıma vasiyetimdir. Ben ölünce kabrime Arakan'da şehit olan Manisalı Osmanoğlu Muhammed'in kabrinden alınan toprağım mezarıma koysunlar'' deyince salondaki davetliler birdenbire gözyaşlarına boğuldu.

‘ABD'nin kalbine minare diktiniz’

Erdoğan'ın Washington'da yaptırdığı cami ve külliyeyi ziyaret ettiğini söyleyen Eraslan, şöyle konuştu:

''O ak minareler pırıl pırıl parlıyor. Onları görünce 'ölsem de gam yemem, öyle bir cumhurbaşkanım var ki Washington'a bir cami bir külliye yaptırtmış' diyorum. Oradaki cemaat ve hamımlar size selamlarını yolladılar. 'Biz Eyüp Sultan mescidine ve Erdoğan'a selamlarımızı gönderiyoruz' dediler. Sizin yaptırdığınız camiye bütün ülkeden vatandaşlar geliyor. Avrupa'da bile minareler yasaklı ama siz ABD başkentinin kalbine minare diktiniz.''

Bunları sizden öğrendik

Erdoğan'dan Afrikalı yetimler için de yardım isteyen Eraslan, “Arakanlı bir kadın bana 'Afrikalı yetimler buraya geliyor, aç susuz yaşıyorlar. Onlara yetişmeye hazır mısınız?' diye sordu. Siz bize bu ahlakı verdiniz sayın Cumhurbaşkanım, bizler bunu sizden öğrendik. Bugün dostlarınız 'hem hazır hem de hızır gibi yanınızdayız' diyoruz, hoşgeldiniz dostlarınızın arasına" diye konuştu.

Eğer Erdoğan olmasaydı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dostlarından Prof. Dr. Nevzat Kor, Haliç Kongre Merkezi'ndeki konuşmasında Erdoğan'ın yaptığı icraatlardan bahsetti. Kor, “Bundan 60 yıl önce İTÜ'yü bitirdim. Aşağıya yukarı 30 yılını üniversitede geçirdim. Bu arada 6 yılımı çeşitli ülkelerde geçirdim. O tesislerin 1. ve 2. Dünya Savaşlarından sonra halen çalıştığını gördüm. Türkiye'ye hızlı tren İngiltere'den on yıllar sonra geldi. Bütün bunlar Tayyip Erdoğan başbakan olduğu için oldu. Erdoğan yerine CHP veya koalisyonlar olsaydı hızlı tren Türkiye'ye 200 yıl sonra gelecekti. Erdoğan'a şükran borcumuz var" dedi. “CHP dönemini 'çarıklı dönem' diye adlandırabiliriz" diyen Kor, Türkiye'nin 4 defa askeri darbeyle karşılaştığını hatırlatarak, “CHP'nin tek derdi Demokrat Parti iktidara gelince onu darbeyle iktidardan uzaklaştırmak oldu. 1960 darbesini Allah hiçbir ülkeye göstermesin" diye konuştu.

Şimdi de kara bulut seansları başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çırağan Sarayı'ndaki İstanbul Ticaret Odası (İTO) ödül törenine de katıldı. Burada da bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı, 7 Haziran öncesi koalisyon ittifakı yapıldığını belirti. Erdoğan, “Ermeni lobisiyle, The New York Times ile Ekonomist ile bir olmuşlar, Türkiye'nin üzerine kara bulutlar çağırma seansları düzenliyorlar. Beddua seansları işe yaramayınca kaos senaryosu seanslarına başladılar" dedi.