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BBC Türkçe

Cumhurbaşkanı Erdoğan Varna'daki AB zirvesinin ardından konuştu: AB'nin Türkiye'yi genişleme politikasının dışında bırakması vahim bir hata olur

Bulgaristan'ın Varna kentinde AB ve Türkiye arasında bir zirve gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AB'nin Türkiye'yi genişleme politikasının dışında bırakması vahim bir hata olur" dedi. Avrupa Komisyonu Başkanı Juncker ise Türkiye'nin Yunanistan ve

29 Nisan 2018 20:30

Avrupa Birliği'nin (AB) dönem başkanlığını yürüten Bulgaristan'ın Varna kenti, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ve Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker arasındaki zirveye ev sahipliği yaptı.

Erdoğan yapılan görüşmenin ardından gerçekleşen ortak basın toplantısında Avrupa Birliği'nin 'gerçekleştirmeyi vaat ettiği ancak halen hayata geçmeyen sözlerine' değindi:

"Türkiye'nin başta düzensiz göç başta olmak üzere sorumluluklarını yerine getirdiği herkesin malumudur. Mülteciler ile ilgili çalışmalar için verilmesi planlanan yardımın 1 milyar 850 milyon eurosu ilgili makamlara ulaştı.

"3 milyar euronun ikinci taksidinin de ulaştırılmasını bekliyoruz. Bu yardım mültecileri rahatlatacağı gibi bizim de çalışmalarımızı hızlandıracaktır."

Erdoğan aynı zamanda Türkiye vatandaşlarına sağlanması planlanan vize serbestisi, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, serbest ticaret anlaşmalarıyla ilgili sıkıntıların çözülmesi, terörle ilgili daha sıkı bir işbirliği talebinde bulunduklarını açıkladı.

"Türkiye ve AB uzun süreli stratejik ortaklardır. AB'nin Türkiye'yi genişleme politikasının dışında bırakması vahim bir hata olur" diyen Erdoğan, AB'nin hakkaniyet içinde davranması gerektiğini söyledi.

Erdoğan, her zaman için AB üyeliğinden yana olduklarını vurgulayarak "Biz diyalog kapılarını hep açık tutmaktan yana olduk" dedi.

Juncker ise Türkiye ve AB arasındaki farklılıkların aşılacağını vurguladı.

İki taraf arasındaki farklılıkların vurgulanması yerine ortaklığın güçlendirilmesi gerektiğini aktardı.

Ancak Juncker ayrıca, "Türkiye, üye ülkeler ile ilişkilerini iyileştirmek zorundadır. Kıbrıs'tan ve Yunanistan'dan bahsedeceğim. Bu konu ile ilgili adımların atılması AB ile ilişkilerin iyileştirilmesi için gereklidir" dedi.

Juncker aynı zamanda Erdoğan'ın tutuklu gazeteciler meselesine farklı bir açıdan bakmasını talep ettiklerini de dile getirdi.

Yunan askerlerinin

Juncker, bu mesele ile de Erdoğan'ın ilgilenmesini talep ettiklerini söyledi.

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