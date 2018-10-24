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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile telefonda görüştü

ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ve Ürdün Kralı 2

24 Ekim 2018 17:53

ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ve Ürdün Kralı 2. Abdullah, telefonda görüştüler.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre bugün gerçekleşen görüşmede, ikili ilişkiler ele alındı. Türkiye ve Ürdün arasındaki ilişkilerin her alanda geliştirilmesinin önemine değinilen görüşmede, Serbest Ticaret Anlaşması’yla ilgili meseleleri aşmayı hedefleyen çabaların desteklenmesi hususunda mutabık kalındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ürdün Kralı 2. Abdullah, iki ülke arasındaki dostane ilişkileri daha da güçlendirme kararlılıklarını teyit ettiler.

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