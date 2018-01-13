CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÜNLÜ ÇORBACIDA...

Murat DELİKLİTAŞ - Ali KEREM BENGİ / İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, akşam saatlerinde Ak Parti İl Başkanlığı\'nda toplantıya katıldı. Erdoğan ardından Etiler Nispetiye Caddesi üzerinde bulunan Sarıhan Gusto adlı ünlü çorbacıya geçti. Erdoğan\'a, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İBB Başkanı Mevlüt Uysal, milletvekilleri ve Ak Parti İl Başkanlığından yöneticiler katıldı.

Yaklaşık 1 saat kalan Erdoğan buradan ayrıldı. Restoran çıkışında Erdoğan çalışanlarla fotoğraf çektirdi. Erdoğan daha sonra Kısıklı\'daki evine geçti.

Sarıhan Gusto\'nun sahibi Cemal Sarıhan\'ın, Boğaziçi Üniversitesi mezunları programı sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ı çorba içmeye davet ettiği öğrenildi.

Bu arada, Erdoğan çorbacıda olduğu sırada çevrede geniş güvenlik önlemi alındı

Görüntü Dökümü:

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-Restoranda alınan güvenlik önlemi

-Özel harekat timleri

-Bakanlar ve milletvekillerinin restorandan çıkması

-Cumhurbaşkanı restoran çalışanlarıyla fotoğraf çektirmesi

-Cumhurbaşkanı restorandan çıkması ve ayrılması

-Genel ve detaylar



