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Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversite öğrencisine altın bilezik hediye etti

Öğrencinin doğum günü olduğunu söylemesi üzerine Erdoğan, Öktem'e Trabzon hasırı olarak bilinen altın bilezik hediye etti

16 Ocak 2022 22:00

Aydın'da dün katıldığı bir programda kendisiyle hatıra fotoğrafı çektirmek isteyen üniversite öğrencisi Tuğçe Öktem'in doğum günü olduğunu öğrenen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Öktem'e doğum günü hediyesi olarak bilezik hediye etti.
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Aydın'a geleceğini öğrenen üniversite öğrencisi Tuğçe Öktem (20), hatıra fotoğrafı çekilmek için annesi Fatma Öktem ile dün yapılan AKP İl Danışma Meclis Toplantısı'na katıldı.
 
Tuğçe Öktem ve annesi, Adnan Menderes Üniversitesi Atatürk Kongre Merkezi'ndeki toplantının sonunda AKP Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir'in de yardımıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirmek için sahneye alındı. Fotoğraf çekilirken Tuğçe Öktem'in doğum günü olduğunu söylemesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, Öktem'e Trabzon hasırı olarak bilinen altın bilezik hediye etti.

"Rüyaydı gerçek oldu"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sevdiklerini ve Aydın'a geleceğini duyduklarında mutlu olduklarını belirten Tuğçe Öktem, kente gelmeden bir gece önce hem annesinin hem de kendisinin rüyasında Erdoğan'ı gördüklerini söyledi.
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