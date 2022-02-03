Erdoğan: Kırım dahil olmak üzere Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü desteklediğimizi tekrar etmek istiyorum

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ve Ukrayna arasındaki krizle ilgili olarak, "Kırım dahil olmak üzere Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü desteklediğimizi tekrar etmek istiyorum." dedi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ise, "Bu ziyaret Ukrayna’nın dostunun kim olduğunu, bizim yanımızda kimin durduğunu gösteriyor. Ukrayna bunu her zaman hatırlayacaktır" açıklamasını yaptı. İki liderin bir araya gelmesiyle Türkiye ile Ukrayna arasında 8 anlaşma imzalandı.

Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısında konuştu. Türkiye'nin arabulucu olabileceğini belirten Erdoğan, "Türkiye, Karadeniz'den komşu olduğu iki dost ülke arasındaki krizin sonlandırılması için üzerine düşeni yapmaya hazırdır. Liderler seviyesinde bir zirveye veya teknik düzeyde görüşmelere memnuniyetle ev sahipliği yapabileceğimizi bugünkü görüşmelerimizde bir kez daha vurguladım." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Krizin Ukrayna'nın toprak bütünlüğü temelinde barışçı yöntemlerle sona erdirileceğine inanıyoruz"

"2 yıl aradan sonra stratejik ortağımız Ukrayna'yı tekrar ziyaret etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Sayın Devlet Başkanı başta olmak üzere Ukraynalı yöneticilerin sağduyulu ve diyaloğu öne çıkaran mesajlarını takdirle karşılıyorum. Daha önce de vurguladığım üzere Türkiye, Karadeniz'den komşu olduğu iki dost ülke arasındaki krizin sonlandırılması için üzerine düşeni yapmaya hazırdır. Liderler seviyesinde bir zirveye veya teknik düzeyde görüşmelere memnuniyetle ev sahipliği yapabileceğimizi bugünkü görüşmelerimizde bir kez daha vurguladım zira Türkiye olarak yangına körükle gitmek yerine tansiyonu nasıl düşürürüz mantığıyla hareket ediyoruz. Donbas ihtilafının kontrolü noktasında Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Ukrayna Özel Gözlem Misyonu'nun rolünü önemsiyoruz. Kuruluşundan bu yana tüm tarafların güvenine mazhar olmuş Türk büyükelçilerce yönetilen misyona desteğimiz tamdır. Krizin Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve uluslararası hukuk temelinde Minsk Anlaşmaları çerçevesinde barışçı ve diplomatik yöntemlerle sona erdirileceğine samimiyetle inanıyoruz."

"Geçtiğimiz yıl 2 milyondan fazla Ukraynalı dostumuzu ülkemizde ağırladık"

"Az önce imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması'nın bizi bu hedefe taşıyacağına inanıyorum. Ekonomik işbirliğimizin en önemli sütunlardan bir tanesi Ukrayna'daki yatırımcılarımızdır. Türk şirketlerinin Ukrayna'daki altyapı projelerini başarıyla sonlandırmaları bizi gururlandırıyor.

Turizm alanındaki işbirliğimiz giderek güçleniyor. Salgına rağmen geçtiğimiz yıl 2 milyondan fazla Ukraynalı dostumuzu ülkemizde ağırladık. Bu sene de yeni rekorlar kıracağımıza eminim. Ülkelerimizin arasında tarihi dostluk köprüsü oluşturan Kırım Tatarları başta olmak üzere soydaşlarımızın durumu değerlendirdik.

Bugünkü toplantılarımız, imzaladığımız anlaşmalar stratejik ortaklığımızı daha ileriye taşıma irademizin birer sembolüdür. İkili işbirliğimizi her alanda güçlendireceğimize inanıyorum. Kıymetli dostuma nazik ev sahipliği için tekrar teşekkür ediyorum, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyor, konsey toplantımızın hayırlara vesile olmasını tekrarlıyorum."

Zelenski'nin açıklamaları şöyle:

"Kırım'la ilgili Türkiye'nin aktif katılımı için sayın Cumhurbaşkanına teşekkür ediyorum"

"Hoş geldiniz demekten mutluluk duyuyorum. 30 yıl önce Ukrayna ve Türkiye diplomatik ilişkileri tesis ettiler. Bugün işbirliği ve dostluğumuzu çok önemli bir olayla taçlandırdık. Ülkelerimiz serbest ticaret anlaşmasını onayladılar.

Hepimizi bu adımdan dolayı tebrik ediyorum. Uzun ve zor bir yol kat ettik. Bu iş dünyası için yeni kazanımlar, istihdamlar, yatırımlar, ülkelerimizin refah düzeyinin artması demektir. Anlaşma imzalanmadan önce geçtiğimiz yılda 7 milyar dolara yükselerek yeni bir rekor kırdı. Bu da 10 milyar dolarlık hedefimizin, isteğimizin mümkün olduğunu gösteriyor.

Serbest ticaret anlaşması da bu hedefe istediğimizden daha kısa sürede ulaşmamızı sağlayacaktır.

Önümüzde duran meydan okumalar ve bunların giderilmesi için atılacak adımlar görüşmemizin temel konularıydı. Egemenliğimize ve toprak bütünlüğümüze destek ve Kırım'la ilgili Türkiye'nin aktif katılımı için sayın Cumhurbaşkanına teşekkür ediyorum.

Savunma sanayini özellikle ele aldık. Savunma projelerini hayata geçirmek, ortak teşebbüsleri kurmak. Bugün Baykar Makina İHA'ları Ukrayna'da olacak. Biz aynı zamanda enerji zamanda enerji sektöründe etkileşimimize yeni bir ivme kazandırmak istiyoruz."

Türkiye ile Ukrayna arasında 8 anlaşma imzalandı



Türkiye Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski huzurunda 8 anlaşmaya imza atıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zelenski'nin Marinski Sarayı'ndaki baş başa ve heyetler arası görüşmesinin ardından çeşitli anlaşmalar imza altına alındı.

Türkiye Cumhuriyeti ile Ukrayna Hükümeti arasında Serbest Ticaret Anlaşması, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve Ukrayna Başbakanı Denis Şmilhal tarafından imzalandı.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Hükümeti arasında Gençlik Politikası alanında iş birliği anlaşması, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba tarafından imza altına alındı.

Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı ile Ukrayna Devlet Vergi Servisi arasında Teknik İşbirliği Mutabakat Muhtırası'na Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba imza attı.

Türk Standartları Enstitüsü ile Ukrayna Bilimsel Araştırma ve Standardizasyon, Belgelendirme ve Kalite Sorunları Hakkında Eğitim Merkezi arasında mutabakat muhtırasını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba imza altına aldı.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu arasında 4 Aralık 2009 tarihinde Kiev'de imzalanan Kanun Uygulayıcı Birimlerin İşbirliği Anlaşması'nın tadil edilmesine yönelik protokolü, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastirski imzaladı.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Hükümeti arasında Yüksek Teknoloji ve Havacılık/Uzay Sanayii Alanında İşbirliğine Dair Çerçeve Anlaşması'na, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank ile Ukrayna Savunma Bakanı Oleksi Reznikov imza attı.

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı ile Ukrayna Gümrük Servisi arasında Ortak Gümrük Komitesi Tesis Edilmesine İlişkin Protokolü ve Yetkili Ekonomik Operatör Programlarının Karşılıklı Tanınmasına İlişkin Eylem Planı'nı, Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu ile Ukrayna Devlet Gümrük Servisi Başkanvekili Vyaçeslav Demçenko imzaladı.