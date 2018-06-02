Cumhurbaşkanı Erdoğan: UBER işi bitti, artık öyle bir şey yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, D2 belgelerinde yapılan değişiklikle Uber'e ağır cezalar getirilmesinin ardından yaptığı açıklamada "UBER işi bitti, taksici esnafımıza alternatif hizmet söz konusu olamaz" dedi.

'Erdoğan 'Üç katlı büyük İstanbul tüneli içinde çalışmalara başlıyoruz'' açıklamasında bulundu.

Erdoğan, Türkiye Özel Halk Otobüsleri Birliği’nin Yenikapı'da düzenlenen İftar Programına katıldı. Erdoğan'ın koınuşmasından satır başları şöyle:

1994'ten itibaren ulaşım, çevre, trafik ve şehir içi taşımacılık konusunda İstanbul'da nasıl büyük bir dönüşüm gerçekleştirmişsek aynı şekilde ülkemizin 81 vilayetinde de çok ciddi hamleler yaptık, şehir içi, şehirler arası ayrımı yapmadan. Bize oy versin, vermesin hiçbir insanımızı dışlamadık.

Otobüs ve minibüslerin arkasına yazılan "Başarı boş duranın değil, koşturanın hakkıdır" sözü AK Parti'nin 16 yılda yazdığı başarı hikayelerinin özüdür, özetidir.

Bizim yalanla, dolanla, aldatmayla, iftirayla işimiz olmaz. Bazıları ince ince yalanlar söyleyip duruyor. Bu iş çıraklık işi değil, bu iş ustalık işi, ustalık. Öyle kolay gelmedik buraya. Biz icraatlarımızla konuşuruz.

(Özel halk otobüslerinin ücretsiz olarak taşıdığı yolculara karşılık yapılan ödemeler) Gelecek aydan itibaren bu ödemeleri artırıyoruz. Buna göre; Ankara ve İstanbul illerinde aylık bin lira olan ödeme bin 330 liraya, diğer büyükşehirlerde 750 lira olan ödeme bin liraya, diğer belediyelerde ise 600 lira olan ödeme 800 liraya çıkartılacak. Yani ödeme tutarlarını yüzde 33 oranında artırıyoruz

Artık UBER işi bitti!

''Bir de UBER mi nedir, UBER işi bitti. Artık böyle bir iş yok. Bizim taksicilik sistemimiz var. Avrupa'da varmış. Bana ne Avrupa'dan?

Bu konuda sayın Vali bütün yetki sizde, İçişleri Bakanı talimatı verdi bunların üzerine trafik gidecek gereğini yapacak, biz taksicilerimizin taksilerimizin hakkını birilerine kaptıramayız. Sektörün içinde olarak siz de bilirsiniz, kaliteli hizmetin ürünün asla müşteri sıkıntısı olmaz. İşini iyi yapan yolcusuna değer veren muhakkak kazanır. Özel halk otobüslerinin başarılı bir sınav verdiğine inanıyorum''