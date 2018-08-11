Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'ye tehdit sökmez (3)

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, KAHVE MOLASI VERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsmail Kahraman Kültür Merkezi\'nde katıldığı İl Danışma Meclisi toplantısının ardından Deniz Caddesi\'ndeki bir kahve işletmecisine uğradı. Burada bir süre kalan ve kendisine ikram edilen kahveyi içen Erdoğan\'ı görmek isteyenler de dışarıda toplandı. Erdoğan\'ın çıkışı sırasında kalabalık Erdoğan\'ı alkışladı, cep telefonları ile görüntü almaya çalıştı.

ÇAYKUR RİZESPOR-KASIMPAŞA MAÇINI İZLEDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan buradan geçtiği Çaykur Didi Stadyumu\'nda Spor Toto Süper Ligde Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa arasında oynanan futbol maçını izledi. Erdoğan, stadyuma girişinde kendisini tezahüratlarla karşılayan taraftarları selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Hasan Kemal Yardımcı ve Kasımpaşa Kulüp Başkanı Hasan Hilmi Öksüz eşlik etti.

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