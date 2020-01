Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin yerli otomobilini üretecek 5 şirketi açıkladı 

Hakime TORUN / ANKARA, (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, \"Türkiye\'nin Otomobili Ortak Girişim Grubu Tanıtım Toplantısı\"nda yerli otomobili üretecek şirketleri açıkladı. Erdoğan, şirketlerin Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Holding, Turkcell ve Zorlu Holding olduğunu açıkladı. Piyasaya sürülecek ilk otomobili satın almak istediğini de belirten Erdoğan, \"Piyasaya süreceğiniz ilk otomobilin bedelini ödemek şartıyla taliplisi de benim. Beklentimiz hazırlık sürecini hızla tamamlayarak en geç 2019\'da otomobilimizin prototipi tamamlaması 2021\'de de ticari satışına başlamasıdır. En küçük bir gecikme istemiyoruz\" dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, Beştepe\'de \"Türkiye\'nin Otomobili Ortak Girişim Grubu Tanıtım Toplantısı\"na katıldı.



\'YOK MU BABAYİĞİT\' ÇAĞRISINA CEVAP VEREN 5 BABAYİĞİDE DE TEŞEKKÜRLERİMİ SUNUYORUM\"

Başbakan Binali Yıldırım, \"Bugün ülkemiz, memleketimizin ekonomisi için önemli bir toplantıdayız. Önemli bir proje için bir araya geldik. Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye\'nin potansiyelini değerlendirerek yerli marka otomobil için \'artık vakti geldiğini\' söylemesi aslında bu süreci resmen başlatmış oldu. Türkiye\'nin geleceği için projenin ilk adımını attığımız bugün de Cumhurbaşkanımız ve bilim sanayi teknoloji bakanımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca \'Yok mu babayiğit\' çağrısına cevap veren 5 babayiğide de teşekkürlerimi sunuyorum. 5\'li bir ortaklık için buradalar. Bugün imzaları atacaklar. Bu önemli projenin otomotiv sektörüne ve iş dünyamıza da yeni bir heyecan getireceğinden endişem yok. Bu proje büyüyen kalkınan geleceğe kararlılıkla yürüyen Türkiye\'nin başarılarına yeni bir başarı da ilave edecektir. Türkiye\'yi daha da ileriye taşıyacak bu adımı da bugün atıyoruz. İnşallah Türkiye\'nin yepyeni ufuklara doğru ilerlediğini hep birlikte göreceğiz\" diye konuştu.



\"TÜRKİYE\'NİN YERLİ VE MİLLİ OTOMOBİL YAPAMAMASI SÖZ KONUSU OLAMAZ\"

Yıldırım, \"Son 10 yılda ihracatımız içerisinde otomotiv sanayi payı yüzde 17 seviyelerine ulaştı. İhracat kalemlerimiz için bir numara. Dün ihracat rakamları açıklandı, otomotiv endüstrisi 2 milyar 632 milyon 111 bin dolarla yine başı çekti. En fazla ihracat gerçekleştiren sektör oldu. Bu gayet sevindirici bir durumdur. Hal böyleyken Türkiye otomobilde bu kadar yetkin hale gelmişken, ihracatta bir numara olmuşken, Türkiye\'nin yerli ve milli otomobil yapamaması söz konusu olamaz. Ancak neden gecikti derseniz, tabi bu iş otomobil yapıp yapmama meselesi değil. Bu iş ekonomi ölçeği bulma meselesidir. Bütün çalışmalar bunu temin etme yönünde ince ve detaylı bir şekilde yapıldı. Başından beri bir şeyi söylüyoruz, biz devlet olarak bu imalatın içinde olmayız. Bu sürdürülebilir bir yol değil. Ama biz destek veririz, engelleri kaldırırız, ürünü geliştirmek ve dünya çapında markaya dönüştürmek sizin işiniz. Çünkü siz bu işi biliyorsunuz, sorunları biliyorsunuz sahadasınız. Böylece bu projeye resmen bugün sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle başlamış oluyoruz. Türkiye\'de ARGE merkezleri içerisinde 83 ARGE merkezi var. Bu ne demek? Otomotivle ilgili ARGE merkezleri sayısı toplam içerisinde 1 numaraya oturuyor. Dolayısıyla otomotiv sanayi üretiminin imalat sanayi üretiminde payı da oldukça iyi konumda. Yüzde 8 seviyesinde. Toplam istihdamın da yaklaşık yüzde 6\'sı otomotiv sektöründen geliyor\" ifadelerini kullandı.



\"OTOMOTİV ÜRETİMİNDE AVRUPA\'DA BEŞİNCİ, DÜNYADA 15\'NCİ SIRAYA YÜKSELMİŞ DURUMDAYIZ\"

Yıldırım, \"Otomotiv üretiminde Avrupa\'da beşinci, dünyada 15\'nci sıraya yükselmiş durumdayız. Otomotiv sanayimizin cirosunu, önümüzdeki 10 yıllık dönemde, 2 katına çıkarmayı hedefliyoruz. Sürücüsüz otomobilden tutun, elektrikli otomobile varıncaya kadar birçok yenilik hayatımıza girmeye başladı. Otomotiv ve bilişim artık birlikte çalışıyor. Bu alana yatırım yapmanın ve kamu özel iş birliğini geliştirmenin önemini önümüzdeki yıllarda açık bir şekilde göreceğiz. Türkiye otomotiv sektörünün küresel rekabet gücünü de sürdürmek için böyle bir adımı atmaya ihtiyacımız vardı. Geleceğin kritik teknolojilerine uyum sağlamak, yazılım ve elektronik sektörleriyle arasındaki sektörü ilişkileri şimdiden görüp bunlara yatırım yapmak en önemli ve öncelikli hedeflerimiz arasındadır. Ülkemizin ekonomik sıçramayı gerçekleştirmesi için önemli gördüğümüz yerli otomobil projesinin resmen başlangıcını yapmış oluyoruz. Böylece yurt içinde ve dünya pazarında tercih edilebilen kendi ürünümüz akıl terimiz ile bir otomobili üretmeyi başarmış olacağız. Her adımı atmaya kararlıyız. Çıktığımız bu yol, Türk mühendisliği ve sermayesi açısından da önemli bir dönüm noktasıdır. Teknik elemanlarımızın, tasarımcılarımızın diğerlerinden eksiği yok fazlası vardır. Milli tankı, gemiyi, uçağı, İHA\'yı, teknolojik projeler, köprüler, tüp geçitler yapan elbette yerli otomobili de haydi haydi yapar\" açıklamasında bulundu.



\"SON 15 YILDA BİR TÜRKİYE\'YE 3 TÜRKİYE İLAVE ETTİK\"

Yıldırım, \"15 yıldır karşılaştığımız onca engele rağmen ülkemize yaşatılan darbe vesayet girişimlerine rağmen Türkiye büyümeye, bölgesinde istikrar ve güven adası olmaya devam ediyor. Hayatın her alanında özellikle ekonomide rekorlara imza attık. Son 15 yılda bir Türkiye\'ye 3 Türkiye ilave ettik. Türkiye\'yi milli gelir bakımından 3\'e katladık. G-20\' de 13\'ncü sıraya, Avrupa\'da 6\'ncı sıraya yükselttik. Bu güven ve istikrar ile sağlandı\" diye konuştu.



\"ÇATIŞMALAR AYNI ŞİDDETLE DEVAM EDİYOR. ŞEHİDİMİZİN KANINI YERDE BIRAKMAYACAĞIZ\"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, \"Hakkari ve Tunceli\'de teröristler ile çıkan çatışmalar neticesinde 8 şehidimize Allah\'tan rahmet diliyorum. Teröristlerden 17\'si Hakkari, 5\'i Tunceli olmak üzere 22 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Çatışmalar aynı şiddetle devam ediyor. Şehidimizin kanını yerde bırakmayacağız. Bu teröristleri tüketinceye, bitirinceye kadar bu mücadelemizi devam ettireceğiz. Bu ülkede terörün egemen olmadığını bu zihniyetlere göstereceğiz. Şehitlerimize Allah\'tan rahmet, gazilerimize şifalar diliyorum\" dedi.



\"BUGÜN BU AYIPTAN KURTULMA YOLUNDA TARİHİ BİR ADIM ATIYORUZ\"

Erdoğan, \"Merhum Muhammed Ali \'hayal gücü olmayan insanın kanatları yoktur\' diyor. Bizim de bugün tanıtım için bir araya geldiğimiz markası, tasarımı, teknolojisi, mühendisliği, pazarlaması Türk bir otomobile sahip olma hayalimiz vardı. Bundan 20, 30 yıl önce yerli otomobil üretilmesi konusundaki tereddütleri anlayabiliyorum. Ama geçtiğimiz yılda 757 bin otomobil satışına ulaşmış Türkiye\'de bu konuda hala adım atılmıyor olması ülkemizin bir ayıbı haline gelmişti. Bugün bu ayıptan kurtulma yolunda tarihi bir adım atıyoruz\" dedi.



\"EN GEÇ 2019\'DA OTOMOBİLİMİZİN PROTOTİPİ TAMAMLAMASI 2021\'DE DE TİCARİ SATIŞINA BAŞLAMASIDIR\"

Erdoğan, \"Biraz sonra isimlerini tek tek açıklayacağım ortak girişim grubumuzdan beklentimiz hazırlık sürecini hızla tamamlayarak en geç 2019\'da otomobilimizin prototipi tamamlaması 2021\'de de ticari satışına başlamasıdır. En küçük bir gecikme istemiyoruz. Karşınıza çıkacak sorunların engellerin aşılması noktasında Cumhurbaşkanı olarak bizzat yanınızda yer alacağımı belirtmek isterim. Gerekiyorsa sırf bu projenin takibi için Cumhurbaşkanlığı\'nda bir ekibi görevlendireceğimi bilmenizi istiyorum. Artık zaman kaybına tahammülümüz bulunmuyor\" açıklamasında bulundu.



\"PİYASAYA SÜRECEĞİNİZ İLK OTOMOBİLİN BEDELİNİ ÖDEMEK ŞARTIYLA TALİPLİSİ DE BENİM\"

Piyasaya sürülecek ilk otomobili satın almak istediğini belirten Erdoğan, \"Piyasaya süreceğiniz ilk otomobilin bedelini ödemek şartıyla taliplisi de benim\" dedi.



\"HALEN TÜBİTAK BÜNYESİNDEKİ PLATFORM GİRİŞİM GRUBUMUNUZ EMRİNE AMADEDİR\"

Erdoğan, \"Bu ürünün çevremizden başlayarak pazarlanması konusunda her türlü desteği vereceğimizden emin olunuz. Türkiye\'nin dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline gelmesi ancak bu tür atılımlarla, girişimlerle mümkündür. Türkiye\'nin otomobilinin motoruna, pazar hedeflerine elbette girişim grubumuz karar verecektir. Halen TÜBİTAK bünyesindeki platform girişim grubumunuz emrine amadedir. Kararları ne olursa olsun biz her türlü desteği vereceğiz. Yeter ki Türkiye\'yi bu büyük hayaliyle buluştursunlar. Bizim bu otomobille ilgili heyecanımız ortak girişim grubuna özel değildir. Ülkemizi geleceğe taşıyacak, hedeflerine ulaştıracak iradeye sahip herkes için aynı düşüncelere sahibiz. İddiamızı ortaya koyuyoruz ve Türkiye\'nin otomobilini yapacağız. Hiç şüpheniz olmasın\" diye konuştu.



YERLİ OTOMOBİLİ ÜRETECEK 5 FİRMA

Erdoğan, konuşmasının sonunda yerli otomobili üretecek şirketlerin Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Holding, Turkcell ve Zorlu Holding olduğunu açıkladı.