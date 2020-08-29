Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birileri istemese de Türkiye'yi küresel bir üretim ve teknoloji üssü haline getirmekte kararlıyız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Koronavirüs salgınıyla iş dünyasının önünde yeni fırsat kapıları açıldığını belirterek, "Sanayisi, üretim kapasitesi, coğrafi konumu, güçlü sağlık ve ulaşım altyapısıyla Türkiye bu arayışların en gözde ülkelerinin başında geliyor. Birileri istemese de Türkiye'yi küresel bir üretim ve teknoloji üssü haline getirmekte kararlıyız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Teknoloji ve Sanayi Hamlesi: MESS Teknoloji Hamlesi ve 40 fabrika açılış törenine katıldı. Ataşehir’de düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk katıldı.

Açılış sırasında Erdoğan’ın kürsüden ayrılarak oturması istendi. Erdoğan’ın yanına giden robot, ona bir tablet uzattı. Erdoğan, “Bay robotla görüştüm, açılışı yapıyorum” diyerek tabletteki butona basıp, 'dijital kurdele' aracılığıyla merkezin açılışını yaptı.

"Covid salgınında birçok ülke durgunluk yaşarken, Türk ekonomisi toparlanma sürecini başarıyla yürütüyor" diyen Erdoğan, "Ne özel sektörümüz ne de kamu kuruluşlarımız yatırımlarına ara vermedi, vermiyor" dedi.

2002'de başlayan hizmet yolculuğun 'dikensiz bir gül bahçesi' olmadığını söyleyen Erdoğan, "Gazete manşetleriyle, siyaseti dizayn eden medya ile mücadele ettik. Çapulcularla mücadele ettik. Devletin namuslarına emanet ettiği topu tankı millete karşı kullanan FETÖ'cü hainlerle mücadele ettik. Attığımız her adımı yargı yoluyla engellemeye çalışan çapsız muhalefetle mücadele ettik" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde: