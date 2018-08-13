Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye ekonomide de bir kuşatma ile karşı karşıyadır (Geniş haber)

Hakime TORUN /ANKARA (DHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ekonomiye değinerek ABD Başkanı Donald Trump\'ı eleştirdi. Erdoğan, \"Türkiye diğer alanlarda olduğu gibi ekonomide de bir kuşatma ile karşı karşıyadır. \'Ben yaptım oldu\' diyemezsin. İstediğin kadar Başkan ol ne olursan ol. Akşam yatıp sabah kalkıp ondan sonra \'Demir çeliğe şu kadar vergi koydum\' diyemezsin. Bir devamlılık söz konusudur. Kur şöyle oldu böyle oldu demek suretiyle battık, bittik böyle bir şey yok. Türkiye\'nin ekonomik dinamikleri güçlüdür yerindedir yerinde olmaya da devam edecektir. Sosyal medya üzerinden bir çok ekonomik terör kişilikleri var. Bunlara karşı da yargımız tedbirini almıştır. Bunları yakaladığımız yerde de gereken cezayı uygulayacağız bütün bunlar vatana ihanettir. Küresel sistemin kabadayıları, bedeli kanla ödenmiş kazanımlarımıza hoyratça, destursuzca el uzatamaz. Sözüm ona hukuk namına hukuksuzlukları bize kimse dayatamaz. Türkiye\'nin kırmızı çizgileri bellidir. Nasıl bal bal diyerek ağız tatlanmazsa sulh sulh diyerek de barış tesis edilemez. Sahada olmadan masada olunamaz. Biz her şeyimizle hazırız\" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe\'de büyükelçileri kabulünde konuştu.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine değinen Erdoğan, \"Milletimiz bir daha Güneş Motel vari utanç pazarlıklarına şahit olmayacak. Fuzuli gerilimler yaşamayacak. Sistemden kaynaklı istikrarsızlıklarla boğuşmak zorunda kalmayacak. Hiç kimsenin sistemi yavaşlatmasına, tıkamasına müsaade edemeyiz. Bunu sağlayacak olan da öncelikle kurumların üst yöneticileridir\" dedi.

\"TÜRKİYE DİĞER ALANLARDA OLDUĞU GİBİ EKONOMİDE DE BİR KUŞATMA İLE KARŞI KARŞIYADIR\"

Ekonomiye değinerek ABD Başkanı Donald Trump\'ı eleştiren Erdoğan şu ifadeleri kullandı: \"Son bir kaç haftadır yaşadığımız hadise şu gerçeği bir kez daha gösterdi. Türkiye diğer alanlarda olduğu gibi ekonomide de bir kuşatma ile karşı karşıyadır. Saldırıların bir müddet daha devam edeceği açıktır. Saldırıların farklı biçimlerine de hazırlıklı olmalıyız. Son yıllarda terörden ekonomik manipülasyonlara bir dizi operasyona maruz kalmamızın en önemli sebebi, milli menfaatlerimiz noktasında tavizsiz bir tutum takınmış olmamızdır.

\'BEN YAPTIM OLDU\' DİYEMEZSİN. İSTEDİĞİN KADAR BAŞKAN OL NE OLURSAN OL

\'Ben yaptım oldu\' diyemezsin. İstediğin kadar Başkan ol ne olursan ol. Akşam yatıp sabah kalkıp ondan sonra \'Demir çeliğe şu kadar vergi koydum\' diyemezsin. Bir devamlılık söz konusudur. Bir taraftan stratejik ortak olacaksın öbür taraftan stratejik ortağına ayaklarına kurşun sıkacaksın. Somali\'de, NATO\'da beraber olacaksın ondan sonra kalkıp stratejik ortağını sırtından vurmaya yöneleceksin. Böyle bir şey kabul edilebilir mi? Bunlara eyvallah dememiz mümkün değil.\"

\"KUR ŞÖYLE OLDU BÖYLE OLDU DEMEK SURETİYLE BATTIK, BİTTİK BÖYLE BİR ŞEY YOK\"

Erdoğan, \"Bugün yaşadığımız hadisenin ne 1994, ne 2001, ne 2007 kriziyle bir ilgisi yoktur. Gerçekten bambaşka bir durumla karşı karşıyayız. Temkinli şekilde attığımız adımlar var. Çeşitli planlarımız var. Kur şöyle oldu böyle oldu demek suretiyle battık, bittik böyle bir şey yok. Türkiye\'nin ekonomik dinamikleri sağlamdır, güçlüdür, yerindedir ve yerinde olmaya da evelallah devam edecektir. Kurun geldiği yerin ekonomik izahı olmadığı gibi biz kur şöyle oldu böyle oldu demek suretiyle battık, bittik böyle bir şey yok. Türkiye\'nin ekonomik dinamikleri sağlamdır, güçlüdür, yerindedir ve yerinde olmaya da evelallah devam edecektir\" dedi.

\"DÖVİZ KURU MAKUL SEVİYEYE EN KISA ZAMANDA OTURACAKTIR\"

Döviz kurunun kısa zamanda makul seviyeye geleceğini vurgulayan Erdoğan, \"Döviz kurunun ekonominin kuralları içindeki makul seviyesi ne ise en kısa zamanda mutlaka oraya da oturacaktır. Hiç endişe etmeyin bu konuda rahat olun. Ülke olarak serbest piyasa ekonomisinin kurallarından asla taviz vermedik, vermeyeceğiz. Aksi yönde çıkartılan söylentilere kimse itibar etmesin\" diye konuştu.

\"YAKALADIĞIMIZ YERDE DE GEREKEN CEZAYI UYGULAYACAĞIZ VATANA İHANETTİR\"

Sosyal medya üzerinden yapılan haberlere değinen Erdoğan, \"Sosyal medya üzerinden bir çok ekonomik terör kişilikleri var. Onların yaptığı çalışmalar var. Bunlara karşı da yargımız tedbirlerini almıştır. SPK\'sı ile üzerine gidiyoruz. Bunları yakaladığımız yerde de gereken cezayı uygulayacağız bütün bunlar vatana ihanettir. İhanet şebekelerine de elini kolunu sallayarak gezebilirsin demeyeceğiz dedirtmeyeceğiz. Bu oyunu gördük duruşumuzdan taviz vermeyeceğimizi tavrımızla ortaya koyduk\" diye konuştu.

\"C PLANININ ARKASINDA YATAN GERÇEK ...\"

Erdoğan, \"Neler söylüyorlar; \'C planının arkasında yatan gerçek şu; sermayeye el koyma\' sen benim hafıza kayıtlarımı nereden okuyorsun? Bunlar falcı mıdır nedir? Böyle bir şey mi söyledik. Bunlar maalesef ihanet şebekesi. Bunlara yüz vermeyeceğiz. Gereği neyse bu tür spekülasyonları yapanlara da gereken bedeli ödeteceğiz. Bunların da inlerini başlarına geçireceğiz\" dedi.

\"SALDIRILARIN HEDEFİ ASLA ŞAHISLAR, PARTİLER KURUMLAR DEĞİLDİR\"

Erdoğan, \"Ülkemize yönelik son yıllarda artan saldırıların hedefi asla şahıslar, partiler kurumlar değildir. NATO müttefiki olarak ciddi bedeller ödemiş bir devlete karşı her alanda böylesine düşmanca tavır içine girilmesinin hiçbir makul gerekçesi yoktur. Burada amaç, üzüm yemek değil bağcıyı dövmek hatta mümkünse bağcının dişlerini dökmek, ciğerini de sökmektir. Bunların yapmak istediği bu. Asıl mesele, Türkiye\'yi iddialarından, hedeflerinden, hak ve adalet arayışlarından vazgeçirmektir. Ülkemizi tekrar boyunduruk altına sokarak cüssesi büyük ama içi boş bir kağıttan kaplana dönüştürmektir dertleri bu. Hangi kavramlarla süslenirse süslensin operasyonun gerçek hedefi budur. Bu saldırılardan alnımızın akıyla çıkmamamız da milletimizin birliği, beraberliği ve desteği ile mümkündür. İnşallah bu oyunu hep birlikte bozacağız. Devletimize atılan iftiraları hep birlikte boşa çıkaracağız. Sizleri seferberlik ruhu ile çalışmaya davet ediyorum. Yeni dönemde sizlerin çok daha somut adımlara imza atacağınıza inanıyorum\" açıklamasında bulundu.

\"KÜRESEL SİSTEMİN KABADAYILARI, BEDELİ KANLA ÖDENMİŞ KAZANIMLARIMIZA DESTURSUZCA EL UZATAMAZ\"

Erdoğan, \"Küresel sistemin kabadayıları, bedeli kanla ödenmiş kazanımlarımıza hoyratça, destursuzca el uzatamaz. Sözüm ona hukuk namına hukuksuzlukları bize kimse dayatamaz. Türkiye\'nin kırmızı çizgileri bellidir. Nasıl bal bal diyerek ağız tatlanmazsa sulh sulh diyerek de barış tesis edilemez. Sahada olmadan masada olunamaz. Biz her şeyimizle hazırız\" diye konuştu.

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