Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Cumhuriyeti, asil bir milletin küllerinden yeniden doğuşunun nişanesidir

ANKARA (DHA) - CUMHURİYET\'İN kuruluşunun 94. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Türkiye Cumhuriyeti; asırlardır hürriyetinden ve onurundan taviz vermektense ölmeyi tercih eden asil bir milletin şahlanışının, küllerinden yeniden doğuşunun nişanesidir. Türk milleti, 29 Ekim 1923’te bir kez daha tüm dünyaya iradesine pranga vurdurmayacağını, kendi kaderi üzerinde hiç kimsenin müdahil olamayacağını kanıyla ve canıyla ilan etmiştir\" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet\'in kuruluşunun 94. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında, Türk milletinin, şanlı tarihinde çok önemli bir dönüm noktası olan Cumhuriyetin ilanının 94’üncü sene-i devriyesini kutlandığını vurgulayarak, \"Ülkemizde ve yurt dışında yaşayan milyonlarca vatandaşımızın her birinin Cumhuriyet Bayramı’nı tebrik ediyorum\" dedi.

\"29 EKİM, ASİL BİR MİLLETİN ŞAHLANIŞIDIR\"

\"Bin yıldır aziz vatan topraklarının müdafaası için bir gonca gül gibi toprağa düşen kahraman şehitlerimize Yüce Mevla’dan rahmet ve mağfiret diliyorum\" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajının devamında \"Başta Cumhuriyetimizin banisi, Kurtuluş Savaşımızın muzaffer komutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm gazilerimizi de rahmetle, tazimle yad ediyorum\" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti’nin; asırlardır hürriyetinden ve onurundan taviz vermektense ölmeyi tercih eden asil bir milletin şahlanışının, küllerinden yeniden doğuşunun nişanesi olduğunu vurguladı.

\"TÜRK MİLLETİ, İRADESİNE PRANGA VURDURMAYACAĞINI TÜM DÜNYAYA İLAN ETTİ\"

Türk Milletinin 29 Ekim 1923’te bir kez daha iradesine pranga vurdurmayacağını, kendi kaderi üzerinde hiç kimsenin müdahil olamayacağını tüm dünyaya kanıyla ve canıyla ilan ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Hasta adam ilan ettikleri Osmanlının mirasını talan için Anadolu’ya koşanlar, milletimizin cesareti, kararlığı ve mücadelesi karşısında büyük bir hezimet yaşamışlardır. İstiklal Harbimizi zafere taşıyan, Cumhuriyetimize hayat veren ruh, tıpkı 94 yıl önce olduğu gibi bugün de dimdik ayaktadır\" dedi.

Mesajında, \"15 Temmuz ihaneti karşısında, milletimizin 250 şehit ve 2 bin 193 gazi pahasına gösterdiği şanlı direniş, işte bu ruhun ifadesidir. O gece kadını-erkeği, genci-yaşlısıyla milletimizin tüm fertleri, iradelerine, değerlerine, Cumhuriyetin kazanımlarına sahip çıkmışlardır. \'Bağımsızlık karakteri\' olan böyle necip, böyle kahraman bir milletin mensubu olmaktan iftihar ediyoruz\" ifadelerine yer veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, \'Millete efendilik yoktur, hizmet vardır\' düsturuyla, hiçbir ayrım gözetmeden Türkiye’ye en iyi şekilde hizmet etmek için gece gündüz çalıştıklarını kaydetti.

\"BUGÜN, DÜNYADAKİ TÜM MAZLUM VE MAĞDURLARIN UMUT KAPISI TÜRKİYE’DİR\"

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajına şöyle devam etti: \"Son 15 yıldır demokrasiden özgürlüklere, ticaretten yatırımlara, sağlıktan dış politikaya kadar tüm alanlarda hayata geçirdiğimiz tarihî reformlar, bu irademizin en açık ispatıdır. Bugün, dünyadaki tüm mazlum ve mağdurların umut kapısı Türkiye’dir. Eli kanlı terör örgütlerinin hedefi olmamızın da başta gelen sebebi budur. DEAŞ, PKK, PYD/YPG ve FETÖ gibi katil sürülerinin bizi hedeflerimizden alıkoymasına izin vermedik, vermeyeceğiz. Manşetlerle, tezgâhlarla, üzerimize salınan piyonlarla çarpışa çarpışa, 2023 hedeflerimiz doğrultusunda yolumuza devam ediyoruz.\"



Dost ve kardeşlerin desteği, gönlünü ve gözünü Türkiye’ye kilitlemiş mazlumların duası, aziz milletin birlik ve beraberliğiyle, hedeflere ulaşılacağını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajını şu cümlelerle tamamladı: \"Bu düşüncelerle ülkemizin gurur günü olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı bir kez daha tebrik ediyor, milletimize sağlık, huzur ve esenlik diliyorum. Şehitlerimizin ruhları şad olsun. Cumhuriyetimizin 94. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun\"



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