Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk Tabipleri Birliği'nin başındaki "Türk" ifadesi süratle kaldırılmalıdır

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Tabipleri Birliği'ndeki "Türk" ifadesinin kaldırılması gerektiğini belirterek, "Türk Tabipleri Birliği'nin başındaki 'Türk' ifadesi zaten Bakanlar Kurulu kararıdır. Bir defa onun oradan hemen, süratle çıkarılması lazım" dedi.

Afrin harekâtına yönelik "Savaş bir halk sağlığı sorunudur" başlıklı bildiri nedeniyle 11 kişi gözaltına alınmıştı. TTB Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel ile TTBM MK üyeleri hekimler Selma Güngör, Hande Arpat, Taner Gören, Funda Obuz, Yaşar Ulutaş, Bülent Nazım Yılmaz ve Sezai Berber 8 kişi dün (5 Şubat) çıkarıldıkları mahkeceme adli kontrol şartıyla serbest bırakılmışlardı.

Grup toplantısından sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, Batı ülkelerinin diplomatik sahtekarlıklar yaptığını ifade ederek, "Gözümüzün önünde yalanla, diplomatik sahtekarlıklarla 5 milyon metrekarelik vatanımız adeta talan edildi. Geriye kala kala 780 bin metre kare bu ülke kaldı. Anlaşılan o ki birileri bize bunu çok görüyor. Bizi öyle çok zorladılar ki sonunda uyuyan devi uyandırdılar, bunu böyle bilsinler" diye konuştu.

"Türk Tabipler Birliği'nin başındaki 'Türk' ifadesi zaten Bakanlar Kurulu kararıdır" diyen Erdoğan, "Bir defa onun oradan hemen, süratle çıkarılması lazım" yorumunu yaptı.