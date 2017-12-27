Cumhurbaşkanı Erdoğan Tunus'ta (2)

Tunus, 27 Aralık, (DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üç Afrika ülkesini kapsayan ziyaretlerinin son durağı olan Tunus’a ulaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ı, Kartaca Uluslararası Havalimanında; Tunus Dışişleri Bakanı Khemaies Jhinaoui, Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Lazhar Karouichebbi, Tunus şehri Valisi Chedly Bouallegue, Belediye Başkanı Saief-Allah Lasram, Devlet Protokol Müdürü Mondher Mami, Tunus\'un Ankara Büyükelçisi Faysal Bin Mustafa, Türkiye Cumhuriyeti Tunus Büyükelçisi Ömer Faruk Doğan ve diğer yetkililer karşıladı.

Tunus resmî ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a; eşi Emine Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Millî Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Millî Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da eşlik ediyor.

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