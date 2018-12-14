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Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ile telefonda görüştü

Gülseli KENARLI/İSTANBUL,(DHA)-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump telefonda görüştü

14 Aralık 2018 21:10

Gülseli KENARLI/İSTANBUL,(DHA)-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump telefonda görüştü. İki lider arasında bu akşam bir telefon görüşmesinde ikili meselelerin yanı sıra güvenlik ve terörle mücadele konuları başta olmak üzere Suriye\'de yaşanan son gelişmeler değerlendirildi.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump\'a Türkiye\'nin PKK/PYD/YPG terör örgütünün varlığı ve eylemlerinden kaynaklanan meşru güvenlik endişelerini aktardı. İki lider, Suriye bağlamında daha etkin bir koordinasyon sağlanması konusunda mutabakata vardı.

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