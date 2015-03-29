Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ey imamlar niye kaçıyorsunuz?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan İstanbul'da Tokatlılar buluşmasında konuştu. Erdoğan, Gülen Cemaati'ne kendisinin başbakanlığı döneminde çalışma ofisine dinleme cihazı konulmasıyla ilgili Romanya'da yakalanan iki polisin Türkiye'ye getirilmesine atıfta bulunarak "Niye kaçıyorsunuz yoksa bir suçunuz kalın burada. Nereye kaçarsanız kaçın sizi bulacağız" diyerek seslendi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

15'lilerden ve tüm şehitlerimizden Allah razı olsun. Ben hiçbir şehidimizin kanının boşa akmadığına inanıyorum.

Bugünkü 15'lilere düşen Çanakkale ruhunu asla unutmamak, unutturmamaktır. O yüzden çocuklarımızı mutlaka Çanakkale Şehitliği'ne götürelim.

Çanakkale'yi hala anlamayanlar var. Halbuki Selahaddin'in, Sultan Fatih'in verdiği mücadelenin devamıydı.

O anneler oğulları için dağlanmak yerine, yüz binlerin namusunu kurtardı diye seviniyorlardı.

'Ey imamlar niye kaçıyorsunuz?'





Paralel devlet yapılanması diye ifade ettiğimiz şer cephesiyle ülkemizde ve dünyada verdiğimiz mücadele de aynı tarihi mücadelenin parçasıdır. Ey imamlar niye kaçıyorsunuz? Bunlar bizim arkamızda saf tuttuğumuz imamlar değil ha. Bunlar farklı bir cins imamlar. Niye kaçıyorsunuz? Yoksa bir suçunuz e durun burada, niye gidiyorsunuz?





'Şimdi inlerinden çıkarılıyorlar'





Yani başbakanın ofisine böcekleri yerleştirmek suretiyle, kalkıp da başbakan hangi bakanla, başbakanla neyi konuşuyor bunu takip etmek isteyenler siz değil miydiniz? Madem dürüstsün, sen başbakanın yanında bir görevlisin ya, sen ne zamandan beri ajanlığa casusluğa başladın? Nereye kaçarsanız kaçınız sizi bulacağız. İşte Romanya’ya kaçtınız orada yakalandınız. Dedik ya, bunları inlerinden çıkaracağız. Ve şimdi inlerinden çıkarılıyor. Bu yapıyla mücadele milletimizin kaderinde var.

'7 haziran seçimlerini fırsata çevirmeliyiz'

Bu mücadelede milletimiz yanımızda. Bu mücadelede bize eğilmek yakışmaz. Biz sadece rükuda eğiliriz. Çanakkale'deki, Kutul Amare'de verilen mücadelemiz sonunda Türkiye Cumhuriyet'ini kurduk. Cumhuriyet bizim ilk değil son devletimizdir.

Darbeler, vesayetler geride kaldı. Cumhurbaşkanını siz seçtiniz. Parlamenter sistem bekleme odasına girdi. 7 Haziran seçimini yeni anayasa için bir fırsata çevirmeliyiz.

İç güvenlik yasası bunların performansını düşürecek

Yeni anayasa ile yeni Türkiye'nin temel taşları oluşacak.

Bizim hıza ihtiyacımız var. Karar sürecini hızlandırmamız lazım. 3-4 trilyon dolar milli geliri yakalamamız lazım.

İman öyle bir şey ki tekeden bile süt çıkartır. Birileri ülkemizi bölmenin derdindeler. Bu olaylarda milletimizi paramparça etmek isteyenleri 6-7 Ekim olaylarında gördük.

İnsanlar öldürülürken, arabalar yakılırken ne bekliyorlardı? İç güvenlik yasasından rahatsızlar. Neden iç güvenlik yasası bunlar performansını düşüerecek.

Tokatlı kardeşlerimizin de tüm Türkiye gibi yeni Türkiye'yi desteklediler.