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Erdoğan: 3. Havalimanı'nı engelleyemeyeceksiniz, lamı cimi yok, söke söke bitireceğiz orayı!

'Terörden korkmayacaksınız, terörü korkutacaksınız'

01 Mayıs 2015 19:45

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 3. Havalimanı projesine ilişkin olarak, "Birileri havalimanını engellemek için elinden geleni yapıyor. Engelleyemeyeceksiniz. Biz orasını söke söke bitireceğiz. Bu işin lamı cimi yok" dedi.

Erdoğan, TOBB Genel Kurul Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

- Türkiye sürekli vites yükseltmeli ve kendini yenilemelidir. Türkiye'nin kolunun kanadının kırıldığı günlere geldik. Bu çok önemli. Bu günlere gelmek kolay olmadı. Ekonomide engellere maruz kaldık. Demokraside kumpaslara kaldık. Paralel çetenin darbesine maruz kaldık. Etrafımız adeta ateş çemberi oldu ve komşularımızla ilişkilerimiz kesildi.

- Defalarca engellenmeye çalışıldık. Çevremiz adeta kuşatıldı. Ama yinede 2023 hedeflerimizden sapmadık.

- Siz kazandıkça Türkiye kazanıyor, 78 milyon kazanıyor. Bu dayanışmayı göstermeliyiz. Daha fazlasını yapacağınıza inanıyorum. Biz ihracata dayanan bir ekonomi yürüteceğiz. Türkiye'nin gücü ve istikrarı güven ortamına dayanıyor.

 

‘Korkmayacaksınız, korkutacaksınız’

 

- Terörden korkmayacaksınız, terörü korkutacaksınız. Lütfen daha çok yatırım yapın, daha çok istihdam sağlayın. Sizleri yeni Türkiye yolunda yürümeye davet ediyorum. Yeni bir yol ayrımındayız. Türkiye kurumlarıyla tüm miadını doldurdu. İstikrar ve güven çok önemli. Güven yoksa istikrar olmaz. Artık yeni araçlara ve yöntemlere ihtiyacımız var. Bunun yolu yeni anayasadan geçiyor, yeni anayasa ile birlikte başkanlık sisteminden geçiyor. Artık bu gömlek bu bedene çok dar geliyor.

 

‘Bu milleti aldatmanın ne anlamı var?'

 

- Asgari ücret dediğiniz bir korumadır. Ey işveren yani sen bu rakamın altına inemezsin. Bunun üstü açık. Sen bunun üstüne çıktın da sana bir şey mi dediler?  Bin liranın altına inemezsin. Milleti aldatmanın ne anlamı var yani?

 

'Söke söke bitireceğiz orayı'

 

- Birileri havalimanını engellemek için elinden geleni yapıyor. Engelleyemeyeceksiniz. Biz orasını söke söke bitireceğiz. Bu işin lamı cimi yok. 

 

'Bakıyorsun elinde değişik değişik bayraklar...'

 

Bugün 1 Mayıs. Be kardeşim, bu 1 Mayıs’ı engelleyenler kimdi? Biz geldiğimizde tatil değildi. Biz geldik, 1 Mayıs’ı emeğin, işçinin tatil günü olarak ilan ettik. Ne zaman, 2009’da. Şimdi takmışlar kafaya, ille de Taksim. Biz siyasi parti olarak devlet nereyi gösterirse gidiyorduk, başbakanken. Birisi Yenikapı 1,5 milyon insan kapasiteli, diğeri Maltepe 2 milyon. Güvenebiliyorsan buralara git. Güvenemiyorsan 6 küçük yer var. Niçin, illa Taksim? Bakıyorsun elinde değişik değişik bayraklar, örgütler.

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