Cumhurbaşkanı Erdoğan; Teröristleri Cudi, Tendürek ve Kandil'e gömdük (3)

O EVE GİTTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongresi\'nde yaptığı konuşmasında unutamadığı anılarından birini yaşadığı Karslı bir aileden bahsetti. Erdoğan, kongredeki konuşmasından sonra o aileyi ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ı 2006 yılında misafir eden 70 yaşındaki anne Necmiye, 37 yaşındaki kızı Yeşim ve 34 yaşındaki oğlları Ziya Erben, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın konuşmasını televizyondan izledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın miting konuşmasında kendilerini anlatmasını dinleyen Erben ailesi olası ziyaret için hazırlıklarını yaparak beklemeye koyuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir süre sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ulaştırma Bakanı Ahmet Aslan\'la birlikte Erben ailesini ziyaret için Subatan Köyü\'ne gitti. Köylüler tarafından davul-zurnalarla karşılanan Erdoğan\'a Erben ailesi, su böreği, çeçil peynir, bal ve kaşar ikram etti. Bir süre aileyle sohbet eden Erdoğan ve beraberindeki bakanlar Iğdır\'a gitmek üzere ayrıldı.

Anne Necmiye Erben, bu ziyaretten büyük sevinç yaşadığını anlatırken kızı Yeşim ise değirmencilik yapan kardeşi Ziya\'ya iş istedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın ziyareti sırasında helikopterler güvenlik uçuşu yaptı, yerli drone savar bölgede tedbir aldı.



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