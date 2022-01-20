Erdoğan: Temennimiz Putin ile Zelenski'yi bir araya getirebilmek

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilime ilişkin olarak, "Bölgede bir savaş atmosferinin olması, böyle bir psikolojinin doğması, bunlar bizi de her iki tarafla münasebetleri olan bir ülke olarak üzmektedir. Temennimiz o ki bir an önce Sayın Putin ile Zelenski'yi bir araya getirebilmek ve yüz yüze bir görüşme yapmalarını temin etmek" dedi.

Erdoğan, El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele'yle yaptığı baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından düzenlenen anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katıldı. El Salvador'dan devlet başkanı düzeyinde Türkiye'ye yapılan ilk ziyaretten büyük bir memnuniyet duyduğunu belirten Erdoğan, "Bu tarihi ziyaretin Türkiye- El Salvador ilişkilerinde yeni bir dönüm noktası olacağına inanıyorum. Sayın başkanın liderliğinde El Salvador'un son dönemde dış politikada ufkunu genişletme yönünde attığı adımları biz de yakından takip ediyoruz. Değerli dostumun bugünkü ziyaretini ezber bozan nitelikteki bu politikalarının bir yansıması olarak görüyorum" diye konuştu.

"İkili ticaretimizi 500 milyon dolara çıkaralım istiyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuk devlet başkanının aile kökenlerinin Filistin'e dayandığını belirterek, şöyle konuştu:

"Ülkesinde 'El Turko' olarak tanınan Sayın Bukele'nin ülkemizi ziyareti bizler için ayrı bir anlam taşıyor. Esasen kendisinin göreve gelmesinin ardından ilişkilerimizde ciddi bir ivme yakaladık. Geçtiğimiz yıl faaliyete geçen El Salvador'un Ankara Büyükelçiliği'nin resmi açılışı bugün Dışişleri bakanlarımız tarafından yapıldı. İnşallah biz de San Salvador büyükelçiliğimizi en kısa sürede hizmete açacağız. Bugün Dışişleri Bakanıma gerekli talimatı verdim ve süratle Sayın Başkan da bize en uygun yerde büyükçe bir yer hazırlayacaklar. Orayı kiralamak suretiyle, biz de büyükelçiliğimizi açacağız. Büyükelçiliğimizin açılışı sebebiyle de iade-i ziyaretimizi San Salvador'a gerçekleştireceğiz. Ekonomik ve ticari ilişkilerimiz salgına rağmen son dönemde ciddi sıçrama yaşadı. 2020 yılında 27 milyon doları aşan ticaret hacmimiz geçtiğimiz sene 50 milyon dolara yaklaştı. Yüzde 80 civarındaki bu artış esasen potansiyelimizin ne kadar büyük olduğunun göstergesidir. Dolayısıyla bu rakamı, ilk etapta 100 milyon dolara, önümüzdeki 5 yıllık sürede de inşallah 500 milyon dolara çıkaralım istiyoruz. Bugün imzaladığımız ticaret ve ekonomik iş birliği anlaşması bu bakımdan önemli bir araç teşkil edecektir. Çifte vergilendirmenin önlenmesiyle yatırımların karşılıklı teşviki ve korunması anlaşmalarının müzakerelerini de inşallah en kısa sürede tamamlayacağız. Sayın başkanın El Salvador'u bölgesinin lojistik merkezi haline dönüştürme vizyonunu biz de destekliyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuk ülkeden gelen bir gazetecinin sorusu üzerine El Salvador Cumhurbaşkanı Bukele'nin yarın Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'ni (TUSAŞ) ziyaret edeceğini belirtti.

Bukele: El Salvador'un ilk uydusu bir Türk teknolojisi sayesinde olacak

El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele, Türk insanını takdir ettiğini belirterek, "20 yıl önceki Türkiye bugünkü Türkiye değil. Türkiye tekrar büyüyor. Bu büyüme hızlı, bunu ekonomide, ihracatta görebilirsiniz. Bizim için 500 milyonluk bir büyümeye 5 yılda ulaşmak çok zor değil. Çünkü yüzde 80 büyümekten daha düşük. Biz Türkiye'nin ürünlerini, televizyon ürünlerini, kültürünü ülkemizde görüyoruz. Sizin güçlü ruhlu insanlarınız var. Bir lidere de ihtiyacınız var, bu lideriniz de var. İyi bir lideriniz de var. Çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Liman inşaatı, ihracat, ithalat, ticaret konusundan bahsettik. Savunma sanayii anlaşmalarımız var, bunlar başlangıç. Yarın başka şirketlerle de görüşeceğiz. Bütün bu şirketlerle görüştükten sonra başka şirketlerle de görüşeceğiz. El Salvador'un ilk uydusu bir Türk teknolojisi sayesinde olacak. Yapılacak çok şey var, göreceğimiz çok şey var. Ama bu çok büyük bir başlangıç" diye konuştu.

Türkiye'nin büyümesinin bir parçası olmak istediklerini belirten Bukele, "Ona eşlik etmek istiyoruz. Şu anda güçlü ama ileride daha güçlü ve büyük olacak. Biz de burada kendisiyle birlikte olmak istiyoruz" dedi.

"Temennimiz, yüz yüze bir görüşme yapmalarını tayin etmek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilim ile kendisinin Ukrayna'yı ziyareti ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye ziyaretine ilişkin soruya şu cevabı verdi:

"Rusya ile Ukrayna arasındaki bu gelişmeleri doğru bulmuyoruz. Zira, bu bölgede bir savaş atmosferinin olması, böyle bir psikolojinin doğması bunlar bizi de her iki tarafla münasebetleri olan bir ülke olarak üzmektedir. Temennimiz o ki bir an önce Sayın Putin'le, Zelenski’yi bir araya getirebilmek ve yüz yüze bir görüşme yapmalarını temin etmek. Bunun için gerek Sayın Putin'in Türkiye ziyareti, gerekse benim Ukrayna ziyaretim bunları çok önemsiyoruz ve önümüzdeki ayın başlarında malum Ukrayna ziyaretim var. Bu Ukrayna ziyaretimle birlikte de tabii bu arada Sayın Putin ile olan görüşmeleri aynen devam ettiriyoruz, devam ettireceğiz. Ama bölgede istiyoruz ki barış bölgede egemen olsun, hakim olsun. Bunun dışında farklı olumsuz gelişmeler gerçekleşmesin."