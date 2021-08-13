Cumhurbaşkanı Erdoğan temelini attı, 6 yıldır çivi çakılmadı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 25 Mayıs 2015’te “Şehir hastaneleri benim aşkımdır, sevdamdır” diyerek temelini attığı Şanlıurfa Şehir Hastanesi’ne aradan 6 yılı aşkın süre geçmesine rağmen bir çivi bile çakılmadığı ortaya çıktı. Durum muhalefet partilerinin temsilcilerine mizahlı eleştiri konusu oldu.

Sözcü gazetesinden Ahmet Kaya'nın haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2015 yılında dönemin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Şanlıurfa Milletvekili Faruk Çelik ve Maliye Bakanı Mehmet Çelik’in de katıldığı hem hizmete giren tesislerin açılış, hem de yeni yapılacak tesislerin temel atma töreninde yaptığı konuşmada, “Şehir hastanesi benim aşkımdır, sevdamdır. 30 tane büyükşehre dedim ki, ‘en az her birisine birer tane şehir hastanesi kuracağız.’ İşte Şanlıurfa’ya da bir şehir hastanesi kuruyoruz” dedi.

“Kılıçdaroğlu'nun SSK hastaneleri gibi olmayacak”

Erdoğan'ın çeşitli tesislerin toplu açılışının da yapıldığı törendeki konuşması sırasında bulunduğu platformun arkasındaki dev ekranda temeli atılan Şanlıurfa Şehir Hastanesi'nin maket görüntüleri gösterildi. Bu sırada Cumhurbaşkanı, “Bu hastane, Şanlıurfa'ya layık bir hastane olacak. Bitince böyle olacak. Bu, Kılıçdaroğlu'nun SSK Genel Müdürü olduğu zamanki hastanelere benzemeyecek. Benim Şanlıurfalı kardeşlerime layık bir hastane olacak. İnşallah burayı kazasız, belasız tamamlayıp belirlenen sürede hizmete açacağız” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, temel atmasının üzerinden 4 yıl sonra, 8 Mart 2019'da bu kez seçim mitingi için geldiği Şanlıurfa'nın Topçu Meydanı'nda halka hitap etti. Bu süre içinde hastanenin çivisi bile çakılmamasına rağmen konuşmasında Türkiye genelinde yapılan şehir hastanelerinden söz ederken, “İşte bunun bin 700 yataklısı nereye olacak? Şu anda inşaatı devam ediyor, Şanlıurfa'ya. Şehir hastanemizi inşallah iki yıla kadar hizmete almayı planlıyoruz” dedi.

“Bu taşlar dahiliye, bunlar kardiyoloji”

Erdoğan'ın konuşmasından bir gün sonra CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık yanında partisinin İl Başkanı Hayrettin Cidir ve İl Başkan Yardımcısı Ahmet Budak olduğu halde hastane yapılması planlanan arsaya giderek burada sosyal medya üzerinden bir video paylaşımı yaptı. Aydınlık, paylaşımında şunları söyledi: “Dün Sayın Cumhurbaşkanımız Urfa'daki konuşmasında ‘Bin 700 yataklı şehir hastanesinin inşaatı devam ediyor' dedi. Biz de bugün kontrol etmeye geldik. Sayın İl başkanımız ile, il başkan yardımcısıyla birlikte. Geldik burada boş bir arazi görüyoruz. Herhal bu taşlar kardiyoloji bölümü, O taşlar dahiliye bölümüdür. Arkamız da çocuk bölümüdür. Ben bu tarlada onu görüyorum. Biz siyaset yapıyoruz. Onun için bugün geldik burayı kontrol ettik. Değerli hemşehrilerimiz hastanenin yapılışının olmadığını görsünler. Sayın cumhurbaşkanım sizleri yanlış yönlendiriyorlar. Bu memleket hepimizin. Biz kandırılmaya da bundan sonra gelemeyiz. Saygılarımla” paylaşımı yaptı. CHP Milletvekili Aydınlık, 12 Ağustos 2021 Perşembe günü ise aynı görüntüleri, “Sadece adı olan Şanlıurfa Şehir Hastanesi ile alakalı çektiğimiz bu videonun üzerinden 888 gün geçti. Aldığım her telefonda hemşehrilerimin çaresizliği ortada. Doktor yok, doktor varsa randevu yok. Şehir Hastanesi zaten yok. Sürekli başka illere sevk.Urfalı bunu hak etmiyor” şeklindeki bir mesajı takipçileriyle paylaştı.

“Cumhurbaşkanı’nı yine kandırmışlar”

DEVA Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Ahmet Tüysüz, tepkisiyle ilgili olarak şunları söyledi: “Cumhurbaşkanı'nın temel atmasının üzerinden 4 yıl geçtikten sonra Sayın Erdoğan mitingde kendisini dinleyenlere, ‘İnşaatı devam eden şehir hastanemizi iki yıl içinde hizmete sokacağız' diyor. Anlaşılıyor ki Erdoğan'ı kandırmışlar. Zaten kendisi de kandırılmaya müsait olduğunu sık sık dillendiriyor. Cumhurbaşkanı şehir hastanelerinin aşkı olduğunu söylüyor. Maalesef, Cumhurbaşkanı'nın Şanlıurfa aşkı yarım kaldı. Hatta hiç başlamadı. Ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın kandırıldığını düşünüyorum” dedi.