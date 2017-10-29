Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tek partili dönemin en büyük kötülüğü tarihimizi 1923 olarak başlatmak(7)

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ERDOĞAN, DÜĞÜNDE NİKAH ŞAHİTLİĞİ YAPTI  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısının ardından aynı kongre merkezinde Ak Parti Ko

29 Ekim 2017 00:19

ERDOĞAN, DÜĞÜNDE NİKAH ŞAHİTLİĞİ YAPTI 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısının ardından aynı kongre merkezinde Ak Parti Konya Milletvekili Hüsnüye Erdoğan\'ın, oğlunun düğün törenine katıldı.
Feridüddin Emre- Beyza Erdoğan çiftinin nikahını Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partili Tahir Akyürek kıyarken, şahitliğine Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım ve Ahmet Davutoğlu yaptı.
Erdoğan ve Yıldırım, nikah törenin ardından havalimanına geçti. Ardından özel uçak \'Ana\' ile saat 21.00 sıralarında Ankara\'ya haraket etti.

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