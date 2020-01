Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tek partili dönemin en büyük kötülüğü tarihimizi 1923 olarak başlatmak(4)

ERDOĞAN: SEÇİMİN ZAMANI BELLİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Mevlana Meydanı’nda düzenlenen toplu açılış töreni ve mitingin ardından Mevlana Müzesi\'ni, Konya Valiliği\'ni ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı ziyaret etti. Erdoğan, Yıldırım ve Davutoğlu, daha sonra Ak Parti Konya İl Başkanlığı’nın Selçuklu Kongre Merkezi’nde düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısına katıldı. Toplantı basına kapalı olarak gerçekleşti.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Konya’nın 15 Temmuz’da, darbe girişimine karşı mücadele başlatan ilk illerden birisi olduğunu belirterek, Konya’nın adının başka terör örgütleriyle anılmasına tepki gösterdi.

Başbakan Binali Yıldırım da konuşmasında 15 Temmuz’daki darbe girişimine değindi. Yıldırım, şunları söyledi:

“15 Temmuz gecesi FETÖ denilen küresel terör örgütü, Pensilvanya’dan birinin emriyle ülkemizi işgal etmeye kalktı. Bayrağı indirmek, ezanları dindirmek istedi. O gece Cumhurbaşkanımız, millet için sokağa inin dedi, bayrağı indirtmeyin, ezanları dindirtmeyin dedi ve 80 milyon vatandaşımız, genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle, o gece meydanlardaydık. Alçaklara gereken dersi verdiniz, bayrağı indirtmediniz, ezanları dindirtmediniz\" dedi.

Başbakan Yıldırım’ın ardından kürsüye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çıktı. Erdoğan, kürsüye çıktıktan sonra Ak Partili gençler, ‘Samanyolu’ şarkısını söyledi. Ana muhalefet partisini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçimle ilgili açıklamalarda bulundu. Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

\'\'Türkiye güvenlikten ekonomiye her alanda, tarihinin en önemli imtihanlarından birini veriyor. Bu süreçte en büyük üzüntülerimizden biri, Türkiye\'nin anamuhalefet gibi demokrasilerde çok önemli görev üstlenen bir makamın boş durumda olmasıdır. Türkiye\'de anamuhalefet yok. Halbuki bir anamuhalefet olsa, demokrasi mücadelemiz çok daha güçlü olacaktır. Karşımızda varlık gayesi anamuhalefet olarak kalmak olan bir siyasi parti bulunuyor. Böyle olduğu için anamuhalefet partisi ülkenin hiçbir meselesiyle ilgilenmiyor, hiçbir proje üretmiyor, hiçbir figür ortaya koymuyor. Bu ara hiçbir şey bulamadı, düşündüler düşündüler ne yapsak, tutturdu şimdi \'erken seçim\' diyor. Hey Allah’ım ya. Seçimin zamanı belli zaten. Ak Parti iktidarlarında çıkmaz sokak olursa ki bu 7 Haziran oluşmuştu. Koalisyon görüşmeleri falan hiçbir netice alınmayınca orada ne yaptık, eyvallah erken seçim. Ne oldu. Gittik erken seçime rezili rüsva oldun. Bizim bunlardan korkmak diye derdimiz yok. Şu an da her şey tıkırında giderken, Türkiye büyümede ilk yarıda 5.1\'i yakalamışken, dünyada Çin ve Hindistan\'dan sonra üçüncü sıradayız. İnşallah yıl sonu itibariyle Türkiye yüzde 7\'lik büyümeyi yakalayacak. Sen daha neyin erken seçimi istiyorsun. Daktilolar Başbakanlığın önüne fırlatılmıyor ki, böyle durum yok. Onların geçmişinde vardı. Biliyorsunuz her şey iflastaydı. Daktilolar getirilip Başbakanlığın önüne fırlatılıyordu. Herkes aç, susuz öyle bir duruma gelmişti. O zaman seçim üstüne seçim. Ama hamdolsun bizde böyle bir durum yok. Şu anda azimle kararlılıkla biz geleceği yürüyoruz. Bunlarla sen halkı aldatamazsın. \'\'